함수는 배열 요소의 분산(두 번째 모멘트)을 계산합니다.

double  MathVariance(
   const double&  array[]   // 값의 배열
   )

매개변수

array[]

[in] 값의 배열. 

값 반환

분산의 값.