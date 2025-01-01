DocumentaciónSecciones
Caption (Método Get)

Obtiene la propiedad "Leyenda" del control CDialog.

string  MinValue()  const

Valor devuelto

La propiedad "Leyenda".

Caption (Método Set)

Establece la propiedad "Leyenda" del control CDialog.

bool  Caption(
   const string  text      // texto
   )

Parámetros

text

[in]  Nuevo valor de la propiedad "Leyenda".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

