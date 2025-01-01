- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
Caption (Método Get)
Obtiene la propiedad "Leyenda" del control CDialog.
|
string MinValue() const
Valor devuelto
La propiedad "Leyenda".
Caption (Método Set)
Establece la propiedad "Leyenda" del control CDialog.
|
bool Caption(
Parámetros
text
[in] Nuevo valor de la propiedad "Leyenda".
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.