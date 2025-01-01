DocumentaciónSecciones
Minimized

Establece el valor de la propiedad "Minimizado" del control.

bool  Minimized(
   const bool  flag      // estado
   )

Parámetros

flag

[in]  Estado nuevo.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.