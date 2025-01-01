Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCAppDialogMinimized CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Minimized Establece el valor de la propiedad "Minimizado" del control. bool Minimized( const bool flag // estado ) Parámetros flag [in] Estado nuevo. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. ChartEvent IniFileSave