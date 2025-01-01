Add

Añade el control al área cliente por medio de un puntero.

bool Add(

CWnd *control,

)

Parámetros

control

[in] Puntero al control.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Add

Añade el control al área cliente por referencia.

bool Add(

CWnd &control,

)

Parámetros

control

[in] Referencia al control.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.