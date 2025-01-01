DocumentaciónSecciones
Añade el control al área cliente por medio de un puntero.

bool  Add(
   CWnd   *control,        // puntero
   )

Parámetros

control

[in]  Puntero al control.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Add

Añade el control al área cliente por referencia.

bool  Add(
   CWnd   &control,        // referencia
   )

Parámetros

control

[in]  Referencia al control.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.