DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCAppDialogCreateCommon 

CreateCommon

Método de inicialización común.

bool  CreateCommon(
   const long    chart,      // Identificador gráfico
   const string  name,       // nombre
   const int     subwin,     // subventana gráfica
   )

Parámetros

chart

[in]  Identificador gráfico.

name

[in]  Nombre único del control.

subwin

[in]  Subventana gráfica.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.