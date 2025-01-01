Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCAppDialogCreateCommon CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff CreateCommon Método de inicialización común. bool CreateCommon( const long chart, // Identificador gráfico const string name, // nombre const int subwin, // subventana gráfica ) Parámetros chart [in] Identificador gráfico. name [in] Nombre único del control. subwin [in] Subventana gráfica. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. IniFileExt CreateExpert