Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCAppDialogRebound 

Rebound

Establece las nuevas coordenadas del control utilizando coordenadas de la clase CRect.

bool  Rebound(
   const & CRect  rect      // Clase CRect
   )

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.