SubwinOff

Obtiene el desplazamiento Y de la subventana de control.

void SubwinOff()

Valor devuelto

Ninguno.