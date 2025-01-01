DocumentaciónSecciones
Método de inicialización para trabajar con indicadores.

bool  CreateIndicator(
   const int     x1,         // coordenada x1
   const int     y1,         // coordenada y1
   const int     x2,         // coordenada x2
   const int     y2          // coordenada y2
   )

Parámetros

x1

[in]  Coordenada X de la esquina superior izquierda.

y1

[in]  Coordenada Y de la esquina superior izquierda.

x2

[in]  Coordenada X de la esquina inferior derecha.

y2

[in]  Coordenada Y de la esquina inferior derecha.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.