Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCAppDialogDestroy CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Destroy Método de desinicialización del elemento de control СAppDialog. virtual void Destroy( const int reason=REASON_PROGRAM // código del motivo ) Parámetros reason [in] Código del motivo de la desinicialización. Por defecto, se indica REASON_PROGRAM. Valor retornado No. Create OnEvent