Documentación
Manual de referencia de MQL5 Biblioteca estándar Paneles y ventanas de diálogo CAppDialog Destroy 

Destroy

Método de desinicialización del elemento de control СAppDialog.

virtual void  Destroy(
   const int  reason=REASON_PROGRAM    // código del motivo
)

Parámetros

reason

[in]  Código del motivo de la desinicialización. Por defecto, se indica REASON_PROGRAM.

Valor retornado

No.