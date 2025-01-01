Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCAppDialogCreateInstanceId CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff CreateInstanceId Crea un identificador único para los nombres de los objetos de control. string CreateInstanceId() Valor devuelto Prefijo de los nombres de los objetos. Maximize ProgramName