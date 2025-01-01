DocumentaciónSecciones
El manejador de evento del control "Finalizar el arrastre del diálogo".

virtual bool  OnDialogDragEnd()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El evento "Finalizar el arrastre del diálogo" ocurre cuando se termina de arrastrar el control.