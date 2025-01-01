Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCDialogOnDialogDragEnd CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd OnDialogDragEnd El manejador de evento del control "Finalizar el arrastre del diálogo". virtual bool OnDialogDragEnd() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. Nota El evento "Finalizar el arrastre del diálogo" ocurre cuando se termina de arrastrar el control. OnDialogDragProcess CAppDialog