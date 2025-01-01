DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndContainerId 

Id

Establece el identificador de todos los controles del contenedor.

virtual long  Id(
   const long  id      // identificador
   )

Parámetros

id

[in]  Identificador del grupo base.

Valor devuelto

Número de identificadores utilizado por los controles del contenedor.