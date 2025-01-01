Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndContainerId DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate Id Establece el identificador de todos los controles del contenedor. virtual long Id( const long id // identificador ) Parámetros id [in] Identificador del grupo base. Valor devuelto Número de identificadores utilizado por los controles del contenedor. Shift Enable