Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCAppDialog

IniFileSave

Guarda el estado del control en el archivo.

void IniFileSave()

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.