IniFileExt

Establece la extensión del archivo para cargar/guardar el estado del control.

virtual string  IniFileExt()  const 

Valor devuelto

Extensión del archivo, utilizada para cargar/guardar el estado del control.