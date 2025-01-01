Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCAppDialogOnClickButtonClose CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff OnClickButtonClose Manejador de evento del control "Clic de botón cerrar" (clic de ratón en el botón cerrar). virtual void OnClickButtonClose() Valor devuelto Ninguno. CreateButtonMinMax OnClickButtonMinMax