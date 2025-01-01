Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCAppDialogIniFileName CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff IniFileName Establece el nombre del archivo para cargar/guardar el estado del control. virtual string IniFileName() const Valor devuelto Nombre del archivo para cargar/guardar el estado del control. Nota El nombre del archivo incluye el nombre del Asesor Experto/indicador y el símbolo de trabajo, donde se carga el programa MQL5. IniFileLoad IniFileExt