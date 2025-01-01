DocumentaciónSecciones
IniFileName

Establece el nombre del archivo para cargar/guardar el estado del control.

virtual string  IniFileName()  const 

Valor devuelto

Nombre del archivo para cargar/guardar el estado del control.

Nota

El nombre del archivo incluye el nombre del Asesor Experto/indicador y el símbolo de trabajo, donde se carga el programa MQL5.