OnEvent
Manejador de evento gráfico.
virtual bool OnEvent(
Parámetros
id
[in] Identificador del evento.
lparam
[in] Parámetro evento de tipo long, pasado por referencia.
dparam
[in] Parámetro evento de tipo double, pasado por referencia.
sparam
[in] Parámetro evento de tipo string, pasado por referencia.
Valor devuelto
true - si el evento se ha procesado, false en caso contrario.