X_Offset (Método Get)
Obtiene el valor de la propiedad "X_Offset" (la coordenada X de la esquina superior izquierda del área rectangular visible de los objetos gráficos).
|
int X_Offset() const
Valor devuelto
Valor de la propiedad "X_Offset" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0.
X_Offset (Método Set)
Establece el nuevo valor de la propiedad "X_Offset" (la coordenada X de la esquina superior izquierda del área rectangular visible de los objetos gráficos). El valor se establece en píxeles con respecto a la esquina superior izquierda de la imagen original.
|
bool X_Offset(
Parámetros
X
[in] Valor nuevo de la propiedad "X_Offset".
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.