X_Offset (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "X_Offset" (la coordenada X de la esquina superior izquierda del área rectangular visible de los objetos gráficos).

int X_Offset() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "X_Offset" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0.

X_Offset (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "X_Offset" (la coordenada X de la esquina superior izquierda del área rectangular visible de los objetos gráficos). El valor se establece en píxeles con respecto a la esquina superior izquierda de la imagen original.

bool X_Offset(

int X

)

Parámetros

X

[in] Valor nuevo de la propiedad "X_Offset".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.