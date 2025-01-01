Y_Offset (Método Get)

Gets the value of "Y_Offset" property (la coordenada Y de la esquina superior izquierda del área rectangular visible de los objetos gráficos).

int Y_Offset() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "Y_Offset" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0.

Y_Offset (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "Y_Offset" (la coordenada Y de la esquina superior izquierda del área rectangular visible de los objetos gráficos). El valor se establece en píxeles con respecto a la esquina superior izquierda de la imagen original.

bool Y_Offset(

int Y

)

Parámetros

Y

[in] Nuevo valor de la propiedad "Y_Offset".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.