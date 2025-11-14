SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / My Authors Programs
Konstantin Kulikov

My Authors Programs

Konstantin Kulikov
1 comentario
Fiabilidad
40 semanas
8 / 10K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 538%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
815
Transacciones Rentables:
732 (89.81%)
Transacciones Irrentables:
83 (10.18%)
Mejor transacción:
114.48 USD
Peor transacción:
-56.12 USD
Beneficio Bruto:
1 738.80 USD (87 488 pips)
Pérdidas Brutas:
-662.68 USD (41 773 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
86 (91.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
164.92 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
83.36%
Carga máxima del depósito:
9.16%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
9.38
Transacciones Largas:
454 (55.71%)
Transacciones Cortas:
361 (44.29%)
Factor de Beneficio:
2.62
Beneficio Esperado:
1.32 USD
Beneficio medio:
2.38 USD
Pérdidas medias:
-7.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-5.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-114.56 USD (3)
Crecimiento al mes:
10.68%
Pronóstico anual:
129.57%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
114.73 USD (15.56%)
Reducción relativa:
De balance:
15.56% (114.73 USD)
De fondos:
10.33% (105.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCAD 80
EURCAD 78
USDCHF 72
GBPCAD 57
EURUSD 57
EURGBP 53
AUDCHF 38
GBPAUD 34
AUDJPY 34
CADCHF 29
GBPUSD 29
EURAUD 28
AUDNZD 24
EURCHF 19
GBPJPY 18
AUDUSD 17
GBPCHF 17
USDJPY 17
CADJPY 17
CHFJPY 14
AUDCAD 13
EURJPY 13
EURNZD 13
NZDUSD 10
NZDJPY 9
NZDCAD 9
NZDCHF 7
GBPSGD 5
XBRUSD 1
XAUUSD 1
XAGUSD 1
BTCUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCAD 34
EURCAD 92
USDCHF 76
GBPCAD 45
EURUSD 114
EURGBP 30
AUDCHF 28
GBPAUD 29
AUDJPY 41
CADCHF 17
GBPUSD 36
EURAUD 29
AUDNZD 23
EURCHF 21
GBPJPY 61
AUDUSD 29
GBPCHF 16
USDJPY 35
CADJPY 157
CHFJPY 29
AUDCAD 18
EURJPY 37
EURNZD 19
NZDUSD 28
NZDJPY 5
NZDCAD 16
NZDCHF 3
GBPSGD 0
XBRUSD 7
XAUUSD -2
XAGUSD 3
BTCUSD -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCAD -1.2K
EURCAD 5.3K
USDCHF 4.4K
GBPCAD 3.4K
EURUSD 4.9K
EURGBP 873
AUDCHF 1.2K
GBPAUD -1.4K
AUDJPY 2.3K
CADCHF 1.1K
GBPUSD 2.4K
EURAUD 1.7K
AUDNZD 1.9K
EURCHF 1.1K
GBPJPY 6.7K
AUDUSD 2.3K
GBPCHF 1K
USDJPY 3.3K
CADJPY 2.2K
CHFJPY 330
AUDCAD 1.4K
EURJPY 2.2K
EURNZD 2.9K
NZDUSD 1.6K
NZDJPY -370
NZDCAD 2.1K
NZDCHF 96
GBPSGD -84
XBRUSD 729
XAUUSD -192
XAGUSD 66
BTCUSD -8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +114.48 USD
Peor transacción: -56 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +91.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.25 × 16
FPMarketsSC-Live4
0.37 × 193
Axi-US12-Live
1.32 × 217
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
VantageInternational-Live 22
1.63 × 80
Pepperstone-Edge01
1.80 × 93
VantageInternational-Live 3
2.32 × 238
ICMarketsSC-Live26
2.44 × 150
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Pepperstone-Edge11
4.80 × 5
RoboForex-ECN
5.22 × 90
TradeMaxGlobal-Live5
5.33 × 3
ICMarketsSC-Live17
6.30 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Fyntura-Live
11.61 × 419
FXGiants-Real9
23.50 × 2
OctaFX-Real3
123.81 × 21
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada


Automatic:
FrankoScalp,
Breakthrough Strategy,
Good Monday,
Friday Monday,
GridMartin Conqueror,
News Trade

Semi-automatic:
Buy by Trend,
Close by percentage,
Total Trailing

Evaluación media:
Serge
771
Serge 2025.11.14 02:26 
 

Excellent support from Konstantin and a great package of EAs.

2025.11.13 14:10 2025.11.13 14:10:52  

Dear subscribers, In addition to long-term systems, for which copying conditions are less important, I also use scalping on this signal. So if scalping is performing poorly on your broker, you can subscribe to my "OLD" signal, where I will only use long-term systems ( https://www.mql5.com/en/signals/2331713 ). Sincerely, Konstantin

Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
My Authors Programs
30 USD al mes
538%
8
10K
USD
1.3K
USD
40
100%
815
89%
83%
2.62
1.32
USD
16%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.