Discusión sobre el artículo "De principiante a experto: Indicador de fuerza de soporte y resistencia (SRSI)"
Me gusta mucho tu artículo y lo he probado con pares FX que parecen funcionar bien... ¿Qué pasa con los índices como US30? ¿cuáles son los ajustes que usted recomienda? he intentado establecer la proximidad de texto a 0,035 y los resultados parecen extraños
Gracias.
Hola Amigo
Estoy siguiendo sus artículos y son informativos. Gracias por compartir y difundir el conocimiento.
He intentado 21Period ATR múltiple como a continuación:
gTestProximity = (MathMax((75/_Digits),0.10*getATR(rates_total - 1))); // (n*getATR(index) sustituido por ...InpTextProximity;
gMinDistance = (MathMax((150/_Digits),0.20*getATR(rates_total - 1))); // (n*getATR(index) reemplazado por ...InpMinWeakDistance;
Esto me ayudó a obtener SRZones para ambos pares EURUSD y XAUUSD con bastante diferencia en los valores de allí 1.08000 a 3000.00.
Puede ser útil para los lectores de su artículo con más ajuste fino un poco. A continuación, la configuración del indicador podría ser universal para la mayoría de los símbolos.
Hola Amigo
Estoy siguiendo sus artículos y son informativos. Gracias por compartir y difundir conocimientos.
He intentado 21Period ATR múltiple como abajo:
gTestProximity = (MathMax((75/_Digits),0.10*getATR(rates_total - 1))); // (n*getATR(index) sustituido por ...InpTextProximity;
gMinDistance = (MathMax((150/_Digits),0.20*getATR(rates_total - 1))); // (n*getATR(index) reemplazado por ...InpMinWeakDistance;
Esto me ayudó a obtener SRZones para ambos pares EURUSD y XAUUSD con bastante diferencia en los valores de allí 1.08000 a 3000.00.
Puede ser útil para los lectores de su artículo con más ajuste fino un poco. A continuación, la configuración del indicador podría ser universal para la mayoría de los símbolos.
Hola, mi buen amigo @Anil Varma.
¡Gracias por compartir este enfoque único! Definitivamente voy a darle una oportunidad.
Hola Amigo
Estoy siguiendo sus artículos y son informativos. Gracias por compartir y difundir conocimientos.
He intentado 21Period ATR múltiple como abajo:
gTestProximity = (MathMax((75/_Digits),0.10*getATR(rates_total - 1))); // (n*getATR(index) sustituido por ...InpTextProximity;
gMinDistance = (MathMax((150/_Digits),0.20*getATR(rates_total - 1))); // (n*getATR(index) reemplazado por ...InpMinWeakDistance;
Esto me ayudó a obtener SRZones para ambos pares EURUSD y XAUUSD con bastante diferencia en los valores de allí 1.08000 a 3000.00.
Puede ser útil para los lectores de su artículo con más ajuste fino un poco. A continuación, la configuración del indicador podría ser universal para la mayoría de los símbolos.
¿Podría compartir su versión del indicador ATR?
Hola
¿Podrías compartir tu versión del indicador ATR?
Hola @Evgeny Fedorenko
En primer lugar lo siento por responder demasiado tarde, en realidad he desviado mi atención a Quant curso de Modelización Financiera.
En segundo lugar no he creado ningún indicador para mí, sólo trató de Clemence Benjamin código del indicador con el ajuste sugerido en mi post.
Espero que esto te ayude.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Artículo publicado De principiante a experto: Indicador de fuerza de soporte y resistencia (SRSI):
Comencé mi análisis con un par sintético bajo los índices de volatilidad: el índice Volatility 75 (1s), en el marco temporal semanal. Cuando se introdujo este par alrededor de 2020, inicialmente era caro, pero pronto experimentó una caída prolongada, formando una fuerte tendencia bajista durante semanas. Los traders que vendieron el par en corto durante ese período probablemente obtuvieron ganancias significativas. Sin embargo, mi principal enfoque se centra en la estructura del mercado, particularmente en los últimos tres años.
La tendencia bajista sostenida probablemente condicionó a los traders a adoptar una mentalidad de seguimiento de tendencias, esperando nuevas caídas. Sin embargo, como se muestra en la imagen a continuación, la dinámica del mercado ha cambiado. El marco temporal superior ahora exhibe una estructura de rango entrecortado, con características similares observadas en marcos temporales inferiores. Estas condiciones dificultan que los operadores de swing puedan operar con eficacia.
En estas circunstancias, la acción del precio basada en el soporte y la resistencia se vuelve crucial para identificar oportunidades comerciales clave. La imagen a continuación ilustra este comportamiento del mercado, reforzando la importancia de un enfoque estructurado para el análisis técnico.
Autor: Clemence Benjamin