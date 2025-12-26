Tarea técnica
ver video guía
https://drive.google.com/file/d/13m4_smevWH6jqPpS6NoPacKKhiDpDCpI/view
NECESITO UN BOT QUE OPERE CON DIAGONALES:
PARTE 1. FUNCIÓN DE LAS DIAGONALES
- PARÁMETRO QUE DIBUJE DIAGONALES PRINCIPALES EN EL TIEMPO QUE SE LE INDICA, CON PROPIEDAD DE MANIPULAR COLOR, TAMAÑO Y ESTILO DE LINEA.
- PARÁMETRO QUE DIBUJE DIAGONALES EN TIEMPOS SECUNDARIOS, TIEMPO MENOR AL PRINCIPAL, CON PROPIEDAD DE MANIPULAR COLOR, TAMAÑO Y ESTILO DE LINEA.
- CUANDO TOQUE LA SIGUIENTE LINEA DIAGONAL QUE CORRESPONDE, ABRIR OPERACIÓN AL LADO CONTRARIO, YA QUE LA ANTERIOR COMO YA LLEGÓ, SE CERRÓ Y TIENE QUE ABRIR AL CONTRARIO PARA QUE ME SIGA DANDO GANANCIAS... ENTONCES EL ABRE HACIA ARRIBA O ABAJO UNA VEZ HAYA TOCADO LA 1ERA DIAGONAL, LUEGO SE CIERRA POR CERCANÍA DE LA SIGUIENTE Y ABRE AL CONTRARIO CUANDO TOQUE LA 2DA DIAGONAL.
- LAS DIAGONALES SE DIBUJARÁN UNA VEZ POR MEDIO DE 2 PICOS Y HAYA HECHO CAMBIO DE DIRECCIÓN DE PRECIO, AL IGUAL QUE LAS DEL SIGUIENTE TIEMPO, SE VAN DIBUJANDO MIENTRAS PASA EL PRECIO, PERO NUNCA SE DIBUJARÁ EN DONDE VA EL PRECIO ACTUAL, VER EL VIDEO DE COMO LAS DIBUJO.
- PARAMETRO DE INDICAR SI AL ABRIR ENTRE LÍNEA A LÍNEA HAY UN ESPACIO MÍNIMO. Y EVITAR QUE SE MUEVA LOCO EN UN SOLO PUNTO.
PARTE 2. SELECCIÓN DE TIPO DE LOTAJE FIJO ó % DE CAPITAL
- SI ES % UN VALOR DECIMAL QUE INDIQUE EL % DE LOTAJE ABRIR CON RESPECTO AL CAPITAL QUE SE TIENE EN LA ULTIMA OPERACIÓN CERRADA.
- SI ES FIJO SIEMPRE SERÁ EL MISMO LOTAJE PARA ABRIR.
PARTE 3. CIERRA OPERACIÓN EN PERDIDA CUANDO
- TOQUE EL TRAILING STOP LOST O STOP LOST SI SE DEVUELVE DESPUES DE GANANCIA. (EL TRAILING STOP LOST APARECERÁ DESPUES DE CIERTA DISTANCIA CORRIDO EL PRECIO Y EL DETRÁS DE ÉL.
- CUANDO EL CAPITAL HAYA LLEGADO A MI VALOR DE PERDIDA POR TRAILING STEP MONEY. AL INTERACTUAR CON ESTE VALOR, EL BOT DEBE EJECUTAR LA ACCIÓN DE CIERRE EN TODAS LAS INSTANCIAS DONDE SE ENCUENTRE ACTIVO.
- CUANDO PASE LA DIAGONAL QUE TOCÓ PARA ABRIR LA OPERACIÓN, EN LA QUE EMPEZÓ A DAR LA REACCIÓN Y SE DEVUELVA EL PRECIO. LA MISMA DIAGONAL CON LA QUE ABRIÓ, SERÁ EL STOP LOST.
- PARÁMETRO A INDICAR A QUÉ DISTANCIA SERÁ EL TRAILING STOP LOST. QUE DETECTE COMO EL STOP LOST DEL CÓDIGO DE BOT ANTERIOR (POR MULTIPLICACIÓN DE STEP LOST DONDE SE ESTÉ USANDO EL BOT)
PARTE 4. CERRAR OPERACIÓN TAKE PROFIT CUANDO
- AL TOCAR LA SIGUIENTE DIAGONAL
- POR CIERRE DE % DESDE QUE EL PRECIO TOCÓ LA 1ERA DIAGONAL HASTA LA FINAL, EJEMPLO: POR CERCANÍA DE LA SIGUIENTE DIAGONAL IN 80% DE LA QUE LE SIGUE, ANTES DE QUE EL PRECIO LLEGUE A LA SIGUIENTE LINEA DIAGONAL.
- CUANDO LLEGUE AL VALOR QUE LE INDIQUÉ DE VALOR DE TAKE PROFIT DE CAPITAL LLEGUE, AL INTERACTUAR CON ESTE VALOR, EL BOT DEBE EJECUTAR LA ACCIÓN DE CIERRE EN TODAS LAS INSTANCIAS DONDE SE ENCUENTRE ACTIVO.
- PARÁMETRO A INDICAR EL % DE DISTANCIA ANTES DE TOCAR LA SIGUIENTE LINEA DE TAKE PROFIT.
- SI EL VALOR DE TAKE PROFIT ES 0 “CERO”, SIEMPRE IRÁ EN GANACIA HASTA QUE TOQUE EL TRAILING STEP MONEY.
PARTE 5.
- DETENER EL BOT EN UNA HORA QUE SE LE INDIQUE, Y CONTINUAR EL BOT EN OTRA HORA INDICADA: ESTO PARA EL TIEMPO DE SWAP DEL SERVIDOR Y NO ME COBRE EL BROKER COMO OTRA OPERACIÓN.
FIN.
