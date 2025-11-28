SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Kenni Trades Gold Breakout
Ken Rmah

Kenni Trades Gold Breakout

Ken Rmah
1 comentario
Fiabilidad
35 semanas
1 / 5.4K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 776%
Fyntura-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
433
Transacciones Rentables:
273 (63.04%)
Transacciones Irrentables:
160 (36.95%)
Mejor transacción:
121.50 USD
Peor transacción:
-41.21 USD
Beneficio Bruto:
2 590.22 USD (251 117 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 217.93 USD (118 373 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (320.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
320.73 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
13.41%
Carga máxima del depósito:
19.49%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
4.41
Transacciones Largas:
291 (67.21%)
Transacciones Cortas:
142 (32.79%)
Factor de Beneficio:
2.13
Beneficio Esperado:
3.17 USD
Beneficio medio:
9.49 USD
Pérdidas medias:
-7.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-199.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-199.75 USD (18)
Crecimiento al mes:
20.55%
Pronóstico anual:
249.33%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
311.25 USD (28.15%)
Reducción relativa:
De balance:
27.88% (311.25 USD)
De fondos:
23.07% (48.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 391
NASUSD 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.3K
NASUSD 47
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 132K
NASUSD 1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +121.50 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +320.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -199.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Fyntura-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
ICMarketsSC-Live05
15.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Minimum Deposit: $300

High Risk: $300

Medium Risk: $600

Low Risk: $1,000

No Martingale!!!

No Grid!!!

No Hedging!!!

Steady Long Term Profit!!!

If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.

Evaluación media:
narasimhanbs
71
narasimhanbs 2025.11.28 13:08 
 

I recently signed up for this signal service. Initial few trades looking good. Have to see in the long term how this plays out.

2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 20:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 10:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 03:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 09:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.15 09:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 16:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.13 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Kenni Trades Gold Breakout
30 USD al mes
776%
1
5.4K
USD
1.4K
USD
35
100%
433
63%
13%
2.12
3.17
USD
28%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.