USDJPY: US Dollar vs Yen
147.253 JPY 0.284 (0.19%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Yen
El tipo de cambio de USDJPY de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 146.770 JPY por 1 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 147.533 JPY.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar estadounidense vs yen japonés. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
USDJPY News
- Japanese Yen extends post-FOMC pullback as traders await BoJ meeting
- Japanese Yen weakens below 147.00 as Fed cuts rate for first time this year
- USD/JPY tumbles toward 145.50 as Fed cut and dovish guidance sink Dollar
- USD/JPY might weaken to 145.85 – UOB Group
- USD/JPY slides to near 146.20 ahead of Fed’s monetary policy outcome
- JPY: BoJ to keep its policy rate unchanged – OCBC
- Japanese Yen steadies as USD rebounds, focus remains on FOMC and BoJ
- USD/JPY tumbles below 146.50, all eyes on Fed rate decision
- USD/JPY sinks to one-week low ahead of Fed interest rate decision, BoJ in focus
- USD/JPY Forecast 16/09: Negative Against Yen (Video)
- Japan’s Kato: Will consider measures to raise pressure on Russia, coordinate with G7 countries
- Japanese Yen struggles for direction as central bank decisions loom
- Japan’s Hayashi: Tokyo pleased with implementation of tariff agreement with the US
- USD/JPY: Likely to trade in a range of 147.20/148.15 – UOB Group
- USD/JPY declines to near 147.30 as US Dollar falls, Fed-BoJ policy eyed
- USD/JPY Forecast 15/09: Fed Decision Looms (Chart)
- Japanese Yen stuck in range as traders eye FOMC and BoJ decisions
- Japanese Yen flat lines near 147.50 as Fed rate cut bets grow
- USD/JPY: A narrower range of 146.20/148.50 may be enough to contain the price – UOB Group
- JPY: Statement with the US emphasises renunciation of FX manipulation – Commerzbank
- USD/JPY nears 148.00 with the Yen weighed by political uncertainty
- Japan’s Akazawa: US tariffs of 15% could cut Japanese corporate earnings by up to 3%
- Japanese Yen struggles as political uncertainty and risk-on mood weigh
Rango diario
146.770 147.533
Rango anual
139.877 158.876
- Cierres anteriores
- 146.96 9
- Open
- 146.93 0
- Bid
- 147.25 3
- Ask
- 147.28 3
- Low
- 146.77 0
- High
- 147.53 3
- Volumen
- 23.692 K
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- 0.14%
- Cambio a 6 meses
- -1.78%
- Cambio anual
- 2.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B
23:30
JPY
- Act.
-
- Pronós.
- 3.5%
- Prev.
- 3.4%
23:30
JPY
- Act.
-
- Pronós.
- 3.0%
- Prev.
- 3.1%