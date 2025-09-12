CotizacionesSecciones
USDJPY
USDJPY: US Dollar vs Yen

147.253 JPY 0.284 (0.19%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Yen

El tipo de cambio de USDJPY de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 146.770 JPY por 1 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 147.533 JPY.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar estadounidense vs yen japonés. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USDJPY News

USDJPY on the Community Forum

Rango diario
146.770 147.533
Rango anual
139.877 158.876
Cierres anteriores
146.96 9
Open
146.93 0
Bid
147.25 3
Ask
147.28 3
Low
146.77 0
High
147.53 3
Volumen
23.692 K
Cambio diario
0.19%
Cambio mensual
0.14%
Cambio a 6 meses
-1.78%
Cambio anual
2.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B
23:30
JPY
Índice de Precios al Consumidor excluyendo Alimentos y Energía a/a
Act.
Pronós.
3.5%
Prev.
3.4%
23:30
JPY
Índice Básico de Precios al Consumidor a/a
Act.
Pronós.
3.0%
Prev.
3.1%