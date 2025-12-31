FreelanceSecciones

Buenos Dias

 quiero hacer un broker, como xtb, quiero saber quien puede hacerlo le pagare muy bien, hacer todos los pasos, y que pueda colocar la data y vincularlo con otros bancos. 

Información sobre el proyecto

Presupuesto
1000+ USD
Plazo límite de ejecución
de 30 a 60 día(s)

Cliente

(1)
Encargos realizados5
Número de arbitrajes0