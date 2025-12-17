Golden Zephyr
- Asesores Expertos
- Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
- Versión: 1.40
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics. Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes.
Características principales:
Detección dinámica de soportes y resistencias: Identifica automáticamente los niveles clave en el mercado, adaptándose a las fluctuaciones y tendencias para guiar las decisiones óptimas de trading.
Dinámica de Tendencia Quantum: Un sofisticado algoritmo de múltiples capas que detecta micro-tendencias dentro de movimientos más amplios del mercado. Analiza los estallidos de volatilidad, los cambios de impulso y las zonas de liquidez a corto plazo, permitiendo puntos de entrada precisos al tiempo que gestiona el riesgo global de forma inteligente.
Filtro de noticias MT5 integrado: El EA evita operar durante eventos económicos de alto impacto utilizando el calendario integrado de MT5. No se necesitan URL externas ni configuraciones adicionales.
Gestión flexible del riesgo: Golden Zephyr proporciona configuraciones de riesgo ajustables adecuadas para traders de todos los tamaños de cuenta, garantizando prácticas de trading seguras y consistentes.
Automatizado e Inteligente: Combina estrategias avanzadas con facilidad de uso, permitiendo tanto a principiantes como a traders experimentados beneficiarse de una lógica de trading de nivel profesional sin necesidad de monitorización constante.
Optimizado para XAUUSD: Diseñado específicamente para aprovechar los movimientos únicos del precio del oro, la volatilidad y las oportunidades del mercado.
Por qué Golden Zephyr:
Golden Zephyr ofrece una combinación única de simplicidad, fiabilidad e inteligencia de negociación de vanguardia. Al combinar técnicas de soporte y resistencia probadas con el tiempo con un algoritmo avanzado nunca antes visto, el EA garantiza que sus operaciones estén guiadas por la precisión, la estrategia y la adaptabilidad. Está diseñado para ofrecer un rendimiento de nivel profesional, ayudando a los operadores de todos los niveles a navegar por los mercados complejos con confianza y claridad.
Uso recomendado:
Brokers:Puede funcionar con cualquier broker, pero se recomiendan los brokers sin swap STP.
Apalancamiento: Desde 1:50
Depósito mínimo: 200 USD
Símbolos: XAUUSD
Marco temporal: H1
Guía de configuración:
Conecte el EA al gráfico XAUUSD y seleccione su configuración de riesgo preferida. A partir de ese momento, el EA opera de forma totalmente automática y gestiona toda la lógica de trading sin requerir ninguna configuración adicional.
El sistema está diseñado para gestionar internamente la ejecución, el control del riesgo y la gestión de las operaciones, lo que permite una configuración limpia y sencilla.
Además, el filtro de noticias incorporado está integrado directamente con el calendario económico interno de MT5, por lo que no hay necesidad de añadir ninguna URL externa o fuentes de datos. Todo lo necesario para el filtrado de noticias se maneja de forma nativa dentro de MT5.
Este diseño garantiza la fiabilidad, simplicidad y facilidad de uso, manteniendo al mismo tiempo la gestión de riesgos y ejecución de grado profesional.
Explicación de los ajustes:
Método de tamaño de lote: Elija el método de tamaño de lote que prefiera. Todas las opciones están disponibles.
Porcentaje de riesgo: El porcentaje del saldo de la cuenta a arriesgar por operación. Esta opción sólo se utiliza cuando el método de tamaño de lote está establecido enPorcentaje de riesgo.
Tamaño de lote fijo: El tamaño de lote exacto que se abrirá en cada operación. Esta opción sólo se utiliza cuando el método de tamaño de lote está establecido enTamaño de lote fijo.
Prop firm max daily drawdown percent%: El límite máximo de reducción diaria en porcentaje que el EA utilizará para calcular los tamaños de lote seguros. Esta opción sólo se utiliza cuando el método de tamaño de lote está configurado comoProp firms.
Cantidad en dólares por 0.01 lote para tamaño de lote dinámico: Define cuánto dinero representa cada lote de 0,01 para escalar automáticamente los tamaños de lote. Esta opción sólo se utiliza cuando el método de tamaño de lote está configurado comoTamaño de lote dinámico.
Número mágico: Un número único que identifica las operaciones del EA, asegurándose de que no interfieren con las operaciones de otros EAs o con las operaciones manuales.
Permitir órdenes de compra: Activar o desactivar las órdenes de compra.
Permitir órdenes de venta: Activar o desactivar órdenes de venta.
Filtro de spread: El spread máximo permitido (en puntos) para abrir una nueva operación. Si el spread es mayor, no se abrirá ninguna operación.
Nombre del EA: Nombre del EA o comentario de la operación.
Desactivar noticias de bajo impacto: Si es verdadero, el EA pausará la operación antes de noticias de bajo impacto.
Desactivar noticias de impacto medio: Si es verdadero, el EA pausará las operaciones antes de las noticias de impacto medio.
Desactivar noticias de alto impacto: Si es verdadero, el EA pausará las operaciones antes de las noticias de alto impacto.
Tiempo antes de noticias en mins: Número de minutos para pausar la negociaciónantes de una noticia.
Tiempo después de noticias en mins: Número de minutos para pausar la negociacióndespués de una noticia.
