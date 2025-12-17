Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics. Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes.

119$, luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$.

Características principales:

Detección dinámica de soportes y resistencias: Identifica automáticamente los niveles clave en el mercado, adaptándose a las fluctuaciones y tendencias para guiar las decisiones óptimas de trading.

Dinámica de Tendencia Quantum: Un sofisticado algoritmo de múltiples capas que detecta micro-tendencias dentro de movimientos más amplios del mercado. Analiza los estallidos de volatilidad, los cambios de impulso y las zonas de liquidez a corto plazo, permitiendo puntos de entrada precisos al tiempo que gestiona el riesgo global de forma inteligente.

Filtro de noticias MT5 integrado: El EA evita operar durante eventos económicos de alto impacto utilizando el calendario integrado de MT5. No se necesitan URL externas ni configuraciones adicionales.

Gestión flexible del riesgo: Golden Zephyr proporciona configuraciones de riesgo ajustables adecuadas para traders de todos los tamaños de cuenta, garantizando prácticas de trading seguras y consistentes.

Automatizado e Inteligente: Combina estrategias avanzadas con facilidad de uso, permitiendo tanto a principiantes como a traders experimentados beneficiarse de una lógica de trading de nivel profesional sin necesidad de monitorización constante.

Optimizado para XAUUSD: Diseñado específicamente para aprovechar los movimientos únicos del precio del oro, la volatilidad y las oportunidades del mercado.

Por qué Golden Zephyr:

Golden Zephyr ofrece una combinación única de simplicidad, fiabilidad e inteligencia de negociación de vanguardia. Al combinar técnicas de soporte y resistencia probadas con el tiempo con un algoritmo avanzado nunca antes visto, el EA garantiza que sus operaciones estén guiadas por la precisión, la estrategia y la adaptabilidad. Está diseñado para ofrecer un rendimiento de nivel profesional, ayudando a los operadores de todos los niveles a navegar por los mercados complejos con confianza y claridad.





Uso recomendado:

Brokers:Puede funcionar con cualquier broker, pero se recomiendan los brokers sin swap STP.

Apalancamiento: Desde 1:50

Depósito mínimo: 200 USD

Símbolos: XAUUSD

Marco temporal: H1





Guía de configuración:

Conecte el EA al gráfico XAUUSD y seleccione su configuración de riesgo preferida. A partir de ese momento, el EA opera de forma totalmente automática y gestiona toda la lógica de trading sin requerir ninguna configuración adicional.

El sistema está diseñado para gestionar internamente la ejecución, el control del riesgo y la gestión de las operaciones, lo que permite una configuración limpia y sencilla.

Además, el filtro de noticias incorporado está integrado directamente con el calendario económico interno de MT5, por lo que no hay necesidad de añadir ninguna URL externa o fuentes de datos. Todo lo necesario para el filtrado de noticias se maneja de forma nativa dentro de MT5.

Este diseño garantiza la fiabilidad, simplicidad y facilidad de uso, manteniendo al mismo tiempo la gestión de riesgos y ejecución de grado profesional.





Explicación de los ajustes: