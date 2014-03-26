Cómo ser suministrador de señales para MetaTrader 4 y MetaTrader 5

¿Quiere ofrecer sus señales comerciales y que le paguen por ello? Regístrese en el sitio web MQL5.com como vendedor, indique su cuenta comercial y ofrezca a los tráders una suscripción para copiar sus transacciones. La solución es simple, y el esfuerzo, mínimo.

Acceda a una gran audiencia

Todo el mercado de millones de usuarios de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 estará a su disposición. Obtenga acceso inmediato a toda la audiencia de posibles suscriptores de sus señales.





El servicio "Señales" está integrado directamente en la plataforma MetaTrader. El copiado de transacciones no requerirá fondos ni configuraciones adicionales. Suscribirse a las señales es algo cómodo y sencillo, al alcance de cualquier principiante. No tendrá que preocuparse por problemas técnicos o de soporte.





Utilizando el servicio, obtendrá un mecanismo listo para aceptar pagos por las señales que usted venda. Los usuarios podrán pagar por la suscripción con tarjeta de crédito y monederos en los sistemas de pago populares. Los fondos, menos la tarifa de servicio, se transferirán a la cuenta interna del vendedor, desde donde podrá retirarlos en cualquier momento de la forma que le resulte más cómoda. El servicio también admite la renovación automática de suscripciones.







Registro como vendedor

Para convertirse en vendedor, solo deberá realizar un sencillo procedimiento de registro. Es totalmente automático y no le ocupará más de cinco minutos.



Entre en el apartado "Vendedor" de su perfil, lea y acepte las reglas:

Para confirmar su identidad, fotografíe y cargue uno de los documentos propuestos. Es muy importante cargar una foto reciente, no se aceptarán copias escaneadas. La foto deberá tener una calidad aceptable: el documento deberá encajar completamente en ella y toda la información deberá ser fácilmente legible.

En el siguiente paso, deberá fotografiarse con el mismo documento en la mano, como se muestra en la ilustración.





La comprobación de sus documentos tomará solo unos minutos. Tan pronto como se complete, recibirá una notificación: por mensaje privado en el sitio web, por correo y por SMS. Además, después de confirmarse el registro, aparecerá el icono correspondiente junto a su nombre en su perfil.





Creando una señal



Abra el apartado "Señales" y clique en "Crear una señal".





En el formulario que se abrirá, deberá rellenar los siguientes campos:

El nombre de la señal.

El modo de acceso a la señal: privado para el monitoreo o público para la venta.

El número de cuenta.

La contraseña de la cuenta de inversor. Esta contraseña le permitirá conectarse a la cuenta en el modo de solo lectura, sin acceso al comercio. No necesitará indicar la contraseña maestra: su cuenta permanecerá completamente segura.

El nombre del servidor del bróker. Comience a escribir el nombre de la empresa o el servidor y luego seleccione la opción correspondiente de la lista.

El coste de la suscripción mensual. Solo serán de pago las señales transmitidas desde cuentas reales.







Después de introducir todos los datos, clique en "Añadir" y su señal estará disponible para la suscripción. En esta se mostrará la historia comercial completa de la cuenta, así como varias estadísticas y gráficos basados en él, para que los suscriptores potenciales puedan evaluar su experiencia.



Como podrá ver, esto no tiene nada de complicado: regístrese, envíe los datos de identificación y ponga la señal a la venta. Una vez esté todo hecho, se convertirá en vendedor de señales. Multitud de tráders que comercian con MetaTrader 4 y MetaTrader 5 podrán suscribirse a su señal.





