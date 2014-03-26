MetaTrader 5 / Trading
English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
preview
Cómo ser suministrador de señales para MetaTrader 4 y MetaTrader 5

Cómo ser suministrador de señales para MetaTrader 4 y MetaTrader 5

MetaTrader 5Trading |
21 016 703
MetaQuotes
MetaQuotes

¿Quiere ofrecer sus señales comerciales y que le paguen por ello? Regístrese en el sitio web MQL5.com como vendedor, indique su cuenta comercial y ofrezca a los tráders una suscripción para copiar sus transacciones. La solución es simple, y el esfuerzo, mínimo.

  • Acceda a una gran audiencia
    Todo el mercado de millones de usuarios de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 estará a su disposición. Obtenga acceso inmediato a toda la audiencia de posibles suscriptores de sus señales.

  • Sistema de copiado de transacciones incorporado
    El servicio "Señales" está integrado directamente en la plataforma MetaTrader. El copiado de transacciones no requerirá fondos ni configuraciones adicionales. Suscribirse a las señales es algo cómodo y sencillo, al alcance de cualquier principiante. No tendrá que preocuparse por problemas técnicos o de soporte.

  • Sistema de pago listo para usar
    Utilizando el servicio, obtendrá un mecanismo listo para aceptar pagos por las señales que usted venda. Los usuarios podrán pagar por la suscripción con tarjeta de crédito y monederos en los sistemas de pago populares. Los fondos, menos la tarifa de servicio, se transferirán a la cuenta interna del vendedor, desde donde podrá retirarlos en cualquier momento de la forma que le resulte más cómoda. El servicio también admite la renovación automática de suscripciones.


Registro como vendedor

Para convertirse en vendedor, solo deberá realizar un sencillo procedimiento de registro. Es totalmente automático y no le ocupará más de cinco minutos.

Entre en el apartado "Vendedor" de su perfil, lea y acepte las reglas:

Para registrarse, abra el apartado "Vendedor" en su perfil


Para confirmar su identidad, fotografíe y cargue uno de los documentos propuestos. Es muy importante cargar una foto reciente, no se aceptarán copias escaneadas. La foto deberá tener una calidad aceptable: el documento deberá encajar completamente en ella y toda la información deberá ser fácilmente legible.

En el siguiente paso, deberá fotografiarse con el mismo documento en la mano, como se muestra en la ilustración.

Para confirmar su identidad, suba una foto del documento y un selfie con el documento en su mano


La comprobación de sus documentos tomará solo unos minutos. Tan pronto como se complete, recibirá una notificación: por mensaje privado en el sitio web, por correo y por SMS. Además, después de confirmarse el registro, aparecerá el icono correspondiente junto a su nombre en su perfil.

Una vez confirmado el registro, aparecerá un icono junto a su nombre


Creando una señal

Abra el apartado "Señales" y clique en "Crear una señal".

Añadiendo una nueva señal

En el formulario que se abrirá, deberá rellenar los siguientes campos:

  • El nombre de la señal.
  • El modo de acceso a la señal: privado para el monitoreo o público para la venta.
  • El número de cuenta.
  • La contraseña de la cuenta de inversor. Esta contraseña le permitirá conectarse a la cuenta en el modo de solo lectura, sin acceso al comercio. No necesitará indicar la contraseña maestra: su cuenta permanecerá completamente segura.
  • El nombre del servidor del bróker. Comience a escribir el nombre de la empresa o el servidor y luego seleccione la opción correspondiente de la lista.
  • El coste de la suscripción mensual. Solo serán de pago las señales transmitidas desde cuentas reales.

Indique la información de la cuenta para crear una señal

Después de introducir todos los datos, clique en "Añadir" y su señal estará disponible para la suscripción. En esta se mostrará la historia comercial completa de la cuenta, así como varias estadísticas y gráficos basados en él, para que los suscriptores potenciales puedan evaluar su experiencia.

Como podrá ver, esto no tiene nada de complicado: regístrese, envíe los datos de identificación y ponga la señal a la venta. Una vez esté todo hecho, se convertirá en vendedor de señales. Multitud de tráders que comercian con MetaTrader 4 y MetaTrader 5 podrán suscribirse a su señal.

ÚNASE


También le recomendamos leer los siguientes artículos sobre señales:

Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/591

Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.

Otros artículos del autor

Últimos comentarios | Pasar a la discusión en el foro de los operadores (703)
Francisco Javier
Francisco Javier | 26 jul 2024 en 15:24
hola

¿podría programar mi PC vía remota para unos este parche?
zulhasnan ahmad
zulhasnan ahmad | 28 jun 2025 en 01:54
Hola jefe, quiero comprar su tablero heiken ashi pero tengo algún problema australia bank anti fraude mql5

¿Puedo utilizar el método PayPal?

Mi email: ### borrado por el Moderador #####

Gracias


Carl Schreiber
Carl Schreiber | 28 jun 2025 en 06:01
zulhasnan ahmad tablero heiken ashi pero tengo algún problema australia bank anti fraude mql5

¿Puedo utilizar el método de PayPal?

Mi email: ### borrado por el Moderador #####

Gracias


Describe al Servicio de Atención al Cliente tu problema con todo detalle (nombrando el banco, etc.), tal vez MQ se ponga en contacto con el banco - o busque otro método de pago PayPal ya no es utilizable.

Rashid Umarov
Rashid Umarov | 28 jun 2025 en 06:21
Todos los métodos de pago disponibles se muestran en la página de recarga. El servicio de asistencia técnica no podrá ayudarte a pagar de forma privada con ningún otro método.
Fernando Carreiro
Fernando Carreiro | 17 nov 2025 en 00:32
@Ahmad Muslih # Por favor, dígame por qué aparece el mensaje "Confirme su número de teléfono para convertirse en vendedor" cuando creo una señal. ¿Cómo puedo recibir el código? He introducido mi número en mi perfil, pero ya no lo sé.

Para poder crear una señal primero tienes que registrarte como vendedor. Las señales sólo se pueden crear en cuentas reales, no en cuentas demo ni cent. Por favor, lea las instrucciones en las reglas de las señales.

Además, si no puede recibir la confirmación en su teléfono móvil, es posible que tenga que buscar un proveedor de servicios alternativo. Para cambiar el número, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y siga las instrucciones.

Principios de funcionamiento y ventajas de las señales comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5 Principios de funcionamiento y ventajas de las señales comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5
Las señales comerciales MetaTrader 4 / MetaTrader 5 - son un servicio que permite a los traders copiar las operaciones comerciales de un suministrador de señales. Nuestro objetivo ha sido crear un nuevo servicio masivo, que proteja a los suscriptores y les evite gastos innecesarios.
3 Métodos de Aceleración de Indicadores según el Ejemplo de Regresión Lineal 3 Métodos de Aceleración de Indicadores según el Ejemplo de Regresión Lineal
Este artículo trata sobre los métodos de optimización computacional de algoritmos de indicadores. Todos podrán encontrar un método que se adapte a sus necesidades. Aquí se describirán tres métodos. Uno de ellos es muy sencillo, el siguiente requiere conocimientos sólidos de matemáticas, y el último requiere ingenio. Para poner en práctica la mayoría de los métodos descritos, se usarán indicadores o elementos del diseño de terminal de MetaTrader5. Los métodos son bastante universales y se pueden usar no solo para la aceleración del cálculo de regresión lineal, sino también para muchos otros indicadores.
Cómo instalar y utilizar OpenCL para efectuar cálculos Cómo instalar y utilizar OpenCL para efectuar cálculos
Ya ha pasado más de un año desde que surgiese en MQL5 la posibilidad de escribir programas para OpenCL. Sin embargo, ni mucho menos todos los usuarios han valorado como merecen las posibilidades que brinda el uso de cálculos paralelos en sus asesores, indicadores y scripts. Este artículo pretende ayudarle a configurar OpenCL en su computadora personal, de manera que usted pueda probar esta tecnología por sí mismo en el terminal comercial MetaTrader 5.
Filtrar Señales Basadas en Datos Estadísticos de Correlación de Precios Filtrar Señales Basadas en Datos Estadísticos de Correlación de Precios
¿Hay alguna correlación entre el comportamiento de precios del pasado y sus tendencias futuras? ¿Por qué el precio repite hoy el carácter de su movimiento del día anterior? ¿Se pueden usar estadísticas para predecir la dinámica de los precios? Hay una respuesta, y es afirmativa. Si tiene alguna duda de ello, este artículo es para usted. Le explicaré cómo crear un filtro funcional para un sistema de trading en MQL5, revelando un patrón interesante en cambios de precio.