Por qué es el mercado de MQL5 el mejor lugar para vender estrategias de trading e indicadores técnicos

Hemos creado el mercado de MQL5 para ayudar a las programadores de asesores expertos e indicadores a vender sus productos. ¡Este servicio proporciona programadores de asesores expertos con un mercado ya formado con miles de potenciales clientes!









Los problemas de operadores y desarrolladores



Imaginemos un operador que ha decidido comprar un robot de trading. Como no hay sitios web populares dedicados a esta materia, el operador utilizará un motor de búsqueda de internet y encontrará alguna web poco conocida con muchos programas de dudosa calidad. Y lo más probable es que no contenga la aplicación que el operador realmente necesita.



Esta situación es igualmente difícil para los operadores que tienen que examinar cuidadosamente una gran cantidad de páginas web buscando el programa deseado y para los desarrolladores de aplicaciones. Para ganar algo de popularidad, este último necesita promocionar sus sitios web durante bastante tiempo.



Además, ambos están preocupados por la inseguridad de las ventas. Un operador transfiere fondos a cuentas de PayPal o Webmoney y obtiene un programa de una web o por email. De hecho, al operador le dan gato por liebre. Sin embargo, los desarrolladores tampoco están protegidos ya que un comprador puede publicar el código de un programa en internet. Por tanto, todo el proceso es muy complicado tanto para los compradores como para los vendedores.

¿Qué problemas resuelve el mercado de MQL5?

Siendo conscientes de todas las desventajas que hemos citado, decidimos crear el servicio que las elimina.

El mercado de MQL5 es un lugar unificado para vender robots de trading e indicadores. Los operadores ya no tienen que examinar docenas de sitios web para buscar aplicaciones de trading y malgastar su tiempo. Los desarrolladores, por su parte, tienen la confianza de que los operadores encontrarán sus aplicaciones en el mercado MQL5. Los riesgos son reducidos mientras las ventas suben.

Otra ventaja importante del mercado de MQL5 es su buena integración con la plataforma de trading de Meta Trader 5. Puede comprarse un asesor experto y lanzarse desde el terminal de trading. Los operadores no tienen ni que buscar una web donde se publiquen robots de trading. Nuestra solución reduce la distancia entre un comprador y un vendedor y agiliza el proceso de venta.

Además, hemos garantizado la seguridad de todo el proceso para comodidad de ambas partes. Al comprar un programa, los fondos del comprador se transfieren a la cuenta del desarrollador y el comprador puede descargar y activar la aplicación varias veces. Esta organización impide que se produzcan fraudes e infracciones.

Por otro lado, los desarrolladores de aplicaciones también están protegidos, ya que nadie puede obtener su producto. Cada aplicación está encriptada dependiendo de los parámetros del hardware del comprador. Además de sus propios PCs los compradores podrán activar sus asesores expertos en dos más. El código no podrá lanzarse en cualquier PC a partir de entonces. Si surge algún conflicto, nuestra empresa puede actuar como moderador para resolverlo.

La ventaja adicional es la posibilidad de utilizar varios sistemas de pago conocidos, incluyendo tarjetas de crédito. Esto se ha conseguido gracias a la integración de MQL5.com con la solución de comercio electrónico Gate2Shop. Sus clientes pueden hacer depósitos en sus cuentas de MQL5.com de forma cómoda. Después de vender una aplicación podrá retirar los fondos a su cuenta PayPal o WebMoney.

Integrando el mercado de MQL5 en la plataforma de trading hemos podido proporcionar una opción adicional a los clientes. Trabajando con nuestra tienda podrá descargar y probar un programa aplicando sus propias condiciones. El asesor experto descargado funcionará solo en un determinado PC y en el probador de estrategias, permitiendo evaluar los parámetros de la aplicación por adelantado. En otras palabras, esto evita que a los operadores les den gato por liebre y también estimula las ventas.

También hemos creado algo más para los desarrolladores: las aplicaciones de trading actualizan el sistema de entrega. Después de haber resuelto un error en su asesor experto, puede estar seguro de que los operadores obtendrán la nueva versión de su aplicación. No tiene que llamar por teléfono o enviar un email para preguntar por una actualización del programa. ¡Cientos y miles de sus clientes podrán actualizarlo por sí mismos!

El servicio del mercado de MQL5 permite evitar los problemas más comunes a la hora de vender asesores expertos e indicadores. El eslogan del servicio es "Nada puede impedir que los programadores programen y que los clientes compren". Con el mercado de MQL5, tanto los desarrolladores como los compradores están protegidos al máximo ya que tienen toda la información necesaria sobre el otro y todas las transacciones se realizan lo más rápido posible.

Nota: el uso del mercado de MQL5 es completamente gratuito pero nuestra empresa establece una comisión del 20% sobre cada venta.

Pero eso no es todo. La característica más importante del servicio es el propio mercado. Al estar integrado en la plataforma de trading de Meta Trader 5, proporciona automáticamente a los desarrolladores un acceso directo al más amplio espectro de clientes. En pocas palabras, los desarrolladores, entre otras cosas, tienen acceso al mercado ya formado y por el camino más corto hacia sus clientes.

Si quiere vender sus programas en el mercado de MQL5, solo deberá saber una cosa: cómo desarrollarlos. ¡Ya hemos resuelto nosotros todo lo demás!







