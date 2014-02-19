¡200 usd por su artículo de trading algorítmico!

Escriba un artículo y contribuya al desarrollo del trading algorítmico. Comparta su experiencia en el comercio y la programación y le pagaremos 200 dólares. Además, la publicación en el popular sitio web MQL5.com será una gran oportunidad para su promoción personal en el entorno profesional. Le leerán miles de tráders. Podrá debatir sus ideas con personas afines, adquirir nuevas experiencias y rentabilizar sus conocimientos.





Qué temas requerimos

Publicamos artículos sobre trading algorítmico y todo lo relacionado con él:

Desarrollo de estrategias comerciales

Desarrollo de indicadores

Prueba y optimización de estrategias

Creación de interfaces gráficas, paneles comerciales



Trabajo con bases de datos

Integración con servicios externos

Aprendizaje automático



Uno de los principales requisitos es la aplicar de manera práctica los conocimientos descritos en el artículo, además de implementar la idea en MQL5. Una buena forma de saber qué artículos son los más solicitados es consultar publicaciones anteriores. Además, existe un debate aparte sobre posibles temas en el foro: Conviértete en autor de artículos en MQL5.com. Si tiene alguna pregunta, publíquela ahí.





Requisitos importantes



1. Confirme el plan. Antes de escribir todo el artículo, le recomendamos que haga un esquema y resuma el contenido y después lo envíe al moderador para su aprobación. Una vez recibida la aprobación, podrá detallar el material.

2. Compruebe la estructura. Todo artículo deberá tener tres componentes importantes:

Con qué vendrá el tráder a leer este artículo: qué problema se está resolviendo (punto A, el principio). Con qué se irá el tráder después de leer el artículo: qué solución al problema obtendrá (punto B, conclusión). Cómo lleva el artículo al lector del punto A al punto B: este será el contenido principal del artículo.

3. Trabaje sobre el contenido. La extensión mínima del artículo es de 5 páginas a razón de 1800 caracteres por página. La información sobre el volumen actual está disponible en el apartado Estadísticas. Comprobamos minuciosamente el contenido de los artículos en busca de plagios o generación del texto mediante IA. Solo se permiten contenidos de autoría única.

4. Comprueba el texto. Asegúrese de usar un corrector ortográfico automático antes de enviar el artículo para su publicación. Por ejemplo, a través de Microsoft Word o ChatGPT.







Cómodo sistema de publicación



En MQL5.com se han publicado ya más de 1500 artículos. Nuestra experiencia trabajando con múltiples autores nos ha permitido crear un sistema de publicación fácil de utilizar. El proceso completo se divide en varios pasos con descripciones claras y detalladas de lo que se le pide. En cada etapa, recibirá consejos y asesoramiento útiles.









1. Categorías y plan

Para empezar, vaya a la sección «Artículos» y pulse en «Nuevo artículo». En el primer paso, deberá elegir un título provisional para el artículo, la categoría a la que pertenece y pensar en la estructura aproximada de las subapartados.











El plan será la columna vertebral de su futuro artículo: la base sobre la cual le resultará más fácil exponer sus ideas. Por defecto, la plantilla de un nuevo artículo ya tiene una Introducción y una Conclusión. Puede dar a los apartados de su artículo el nombre que desee.

Para empezar, piense y escriba el título de su primera sección (entre la Introducción y la Conclusión), y pulse Enter. Todas los apartados posteriores se crearán de la misma manera. Para cambiar el orden de los apartados, utilice las flechas situadas a la derecha del nombre.











Los apartados creados en esta fase se formatearán en el artículo con un estilo de encabezado y se podrán crear fácilmente enlaces de anclaje entre ellos. Una vez que haya hecho un esquema y haya decidido un título provisional para su artículo, clique en "Crear artículo" para pasar al siguiente paso.





2. Imágenes y texto

La parte visual del artículo es lo primero que notarán los lectores. Unas buenas ilustraciones mejorarán sustancialmente la percepción y el atractivo del material. Al trabajar con imágenes, deberá seguir unas cuantas reglas generales:

Todos las imágenes deberán ser de excelente calidad, cosa que conseguirá mejor con el formato PNG. Se permite el formato GIF si la calidad de las imágenes es la adecuada. No le recomendamos utilizar el formato JPG para las capturas de pantalla.

Todas las imágenes deberán tener una anchura máxima de 750 píxeles. Si inserta una imagen con una anchura mayor, se reducirá automáticamente al guardarla, con una importante pérdida de calidad.

Haga las capturas de pantalla ("pantallazos") directamente en el tamaño adecuado , no intente reducir imágenes de gran tamaño en editores gráficos. En el 99% de los casos, la calidad de la imagen se verá perjudicada si la reduce.

Las imágenes no deberán contener nada superfluo y deberán ser fáciles de entender de un vistazo. Excluya de la imagen todo lo que no esté directamente relacionado con ella: el lector deberá ver inmediatamente en esta para qué sirve la imagen. Nadie va a estudiar grandes organigramas y gráficos llenos de iconos.

Para insertar imágenes en el texto, use el botón "Imagen" de la barra de herramientas del editor.



El segundo error más frecuente de los escritores noveles es insertar código en un artículo "tal cual", sin formatearlo. Además, mucha gente olvida que al copiar texto de fuentes externas, el portapapeles (además del texto necesario) puede contener etiquetas de formato redundantes que resultan inapropiadas dentro de los estilos aceptados.

Aprenderá todo esto en el segundo paso de la creación de artículos. Encontrará más información sobre el trabajo con textos en el artículo «MQL5.community - Memoria para el usuario»











Tras leer las instrucciones, marque la casilla "Conozco las normas de uso de imágenes y texto" y clique en "Guardar".





3. Formato del texto

Muchos autores tienen prisa por expresar sus pensamientos y se olvidan de lo cómodo que será leer su creación. Incluso el material más interesante provocará aburrimiento y rechazo si no lo presenta correctamente. Mantener la atención del lector es precisamente una tarea que podrá resolver con un formato adecuado.

En el primer contacto con un artículo, el lector primero lo "escaneará", identificando los puntos clave por los encabezados y las ilustraciones, y solo entonces, si siente interés, procederá a una lectura reflexiva. Por ello, es muy importante dar el formato adecuado a su artículo. En la tercera fase aprenderá a dividir el texto en párrafos, en qué casos es mejor usar listas y en cuáles tablas, y a diseñar correctamente las ilustraciones y los pies de foto.











Una vez se haya familiarizado con las normas de formato y alineación, marque de nuevo la casilla de verificación y clique en "Guardar".





Use enlaces dentro del artículo para que los lectores puedan obtener más información o navegar cómodamente entre subapartados. Insertar un enlace no resulta complicado, pero es muy posible que no conozca algunas de sus características. Cómo añadir un tooltip significativo a un enlace, cómo crear y utilizar enlaces de anclaje: todo esto se tratará en el cuarto y último paso antes de escribir el texto del artículo.











Una vez que se haya familiarizado con las normas, marque la casilla por última vez y clique en "Guardar". Ahora está listo para escribir su artículo sin perder tiempo en el estudio del editor incorporado.

5. Artículo

Aquí pasaremos directamente a escribir el texto del artículo. Ahora todo lo que se requiere de usted es material interesante: ya sabe cómo diseñarlo bien.

Si puede, suba un avatar y una portada para el artículo: se utilizarán en la lista general de artículos y deberán ser llamativos. Se requerirá una imagen PNG de 60*60 píxeles para el avatar y de 1200*628 píxeles para la portada. Si no tiene una imagen adecuada, prepararemos una nosotros mismos. Solo tiene que sugerir ideas en la sección de comentarios.











Añada una descripción para el artículo, es un requisito obligatorio. Podrá ajustar el texto más tarde, pero tómese esta cuestión con responsabilidad. Una descripción competente supone un argumento decisivo para que los potenciales lectores lleguen a abrir su artículo para una lectura superficial. Tenga en cuenta que a medida que supere etapas, cambiará el porcentaje de finalización. El artículo estará completo al 100% en el momento de su publicación, pero antes, deberá enviarse para su inspección.

Comprobación del moderador

Así pues, el texto ya está escrito, con ilustraciones interesantes, y el artículo en sí ya parece bastante presentable. Envíelo a moderación para su revisión. Para ello, clique en "Enviar a la verificación". El moderador recibirá una notificación y su artículo no pasará desapercibido.











Espere la respuesta del moderador en la sección de comentarios. Aquí podrá tratar con él/ella cualquier cuestión sobre su artículo: el valor e interés del artículo para la comunidad, el diseño gráfico (avatar e ilustraciones), la corrección de errores, los derechos de autor, etcétera.





Publicación

Una vez resueltos todos los puntos de discordia, su artículo será finalmente publicado. Recibirá una notificación Push al respecto en su dispositivo móvil. Siempre que, por supuesto, haya especificado su MetaQuotes ID en su perfil. Encontrará más información sobre cómo configurar un perfil de usuario en el artículo «MQL5.community - Memoria para el usuario».

La publicación de su artículo irá acompañada de un anuncio en el Foro, en el subapartado especial Artículos, Biblioteca. Además, al cabo de un tiempo su artículo será traducido a los once idiomas del sitio web MQL5.com, quedando a disposición de toda la comunidad mundial de tráders. Damos prioridad de traducción a los artículos más interesantes.

Pago

Una vez más, le recordamos que apreciamos el duro trabajo de los autores de los artículos. Todos los artículos publicados en MQL5.community son remunerados. Los honorarios medios son de 200 dólares. Lea cómo retirar o gastar sus ganancias en el artículo «Sistema de pago de MQL5.community»

Esperamos que después de leer este artículo, muchas de sus preguntas hayan recibido respuesta. Esperamos nuevos materiales interesantes de su parte, que sin duda apreciaremos. ¡Empiece ahora mismo!



