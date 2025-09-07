Divisas / USDCHF
USDCHF: US Dollar vs Swiss Franc
0.78814 CHF 0.00056 (0.07%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Swiss Franc
El tipo de cambio de USDCHF de hoy ha cambiado un -0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.78780 CHF por 1 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 0.79150 CHF.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar estadounidense vs franco suizo. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
USDCHF News
- USD/CHF trades vulnerably near 0.7860 ahead of Fed’s policy decision
- USD/CHF plunges to 14-year low as Fed easing bets hammer the US Dollar
- USD/CHF Forex Signal 16/09: Drifts Lower (Chart)
- Swiss Franc Outlook: USD/CHF bearish bias capped by Fed
- USD/CHF Price Forecast: Drifts towards 0.79509 amid growing bearish traction
- USD/CHF trades flat around 0.7960, investors await Fed’s monetary policy outcome
- Weekly Pairs in Focus 14th to 19th September 2025 (Charts)
- USD/CHF price forecast: Sellers hold control below 20- and 50-day SMAs
- USD/CHF trades steadily below 0.8000 ahead of US Michigan Consumer Sentiment data
- USD/CHF eases as Greenback declines amid Fed rate cut expectations
- USD/CHF Forecast 11/09: USD Sideways Against Franc (Chart)
- USD/CHF remains below 0.8000 as traders await US CPI for fresh cues
- Swiss Franc gains after weak US PPI; SNB’s Schlegel signals cautious stance
- USD/CHF: Near term bounce not ruled out – OCBC
- USD/CHF steady below 0.8000 as markets eye SNB speech, US inflation
- USD/CHF Price Forecast: Steadies near 0.7970 as payroll revision sparks Fed cut bets
- USD/CHF steadies near 0.7940 ahead of US NFP revision
- USD/CHF Forecast 09/09: Weakness Targets 0.79 Support -Video
- CHF: SNB seems more tolerant of CHF strength – ING
- USD/CHF nears two-month lows at 0.7910 with US jobs in the spotlight
- USD/CHF hits multi-week lows at 0.7950 amid higher hopes of Fed easing
- USD/CHF Forecast 08/09: Plunges Below 0.80 (Chart)
- USD/CHF oscillates near one-month low, struggles below 0.8000 level
- Weekly Pairs in Focus 07th to 12th September 2025 (Charts)
Rango diario
0.78780 0.79150
Rango anual
0.78289 0.92006
- Cierres anteriores
- 0.7887 0
- Open
- 0.7878 0
- Bid
- 0.7881 4
- Ask
- 0.7884 4
- Low
- 0.7878 0
- High
- 0.7915 0
- Volumen
- 14.169 K
- Cambio diario
- -0.07%
- Cambio mensual
- -1.24%
- Cambio a 6 meses
- -10.79%
- Cambio anual
- -6.66%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B