Tarea técnica
1. Agregar diagonal que empate con posicion de barras de MACD con respecto a señal de MACD + Ma + Cruce de Ma's + Main ma.
2. Arreglar un Bug, donde cuando toque el take profit o stop lost de money management, pare los bots en todos insices que está activo y el bot debe ir sumando las ganancias o perdidas en donde todos estén activos, para llegar rapido al take profit o al stop lost money management.
3. Agregar take profit para la operacion abierta.
el ya detecta automaticamente si es crash o boom.
se comparte código despues de que la persona demuestre que puede hacer el trazo de diagonales bien.
https://drive.google.com/file/d/1VJyB7N8q70poTdgtftPxoXOvvz7ANMXc/view?usp=drive_link
2. Arreglar un Bug, donde cuando toque el take profit o stop lost de money management, pare los bots en todos insices que está activo y el bot debe ir sumando las ganancias o perdidas en donde todos estén activos, para llegar rapido al take profit o al stop lost money management.
3. Agregar take profit para la operacion abierta.
el ya detecta automaticamente si es crash o boom.
se comparte código despues de que la persona demuestre que puede hacer el trazo de diagonales bien.
https://drive.google.com/file/d/1VJyB7N8q70poTdgtftPxoXOvvz7ANMXc/view?usp=drive_link
Han respondido
1
Evaluación
Proyectos
6
0%
Arbitraje
0
Caducado
0
Libre
2
Evaluación
Proyectos
469
39%
Arbitraje
102
40% / 24%
Caducado
77
16%
Trabajando
Ha publicado: 2 ejemplos
Solicitudes similares
MT5 BASADO EN DIAGONALES 41+ USDver video guía https://drive.google.com/file/d/13m4_smevWH6jqPpS6NoPacKKhiDpDCpI/view NECESITO UN BOT QUE OPERE CON DIAGONALES: PARTE 1. FUNCIÓN DE LAS DIAGONALES PARÁMETRO QUE DIBUJE DIAGONALES PRINCIPALES EN EL TIEMPO QUE SE LE INDICA, CON PROPIEDAD DE MANIPULAR COLOR, TAMAÑO Y ESTILO DE LINEA. PARÁMETRO QUE DIBUJE DIAGONALES EN TIEMPOS SECUNDARIOS, TIEMPO MENOR AL PRINCIPAL, CON PROPIEDAD DE MANIPULAR COLOR
Robot expert advisor scalping 31 - 201 USDDesarrollar un EA automático para MT5 que opere únicamente en pares principales de Forex y XAUUSD. 2. Integrar la estrategia SMC + ICT, incluyendo: Detección de estructura del mercado (BOS / CHoCH). Identificación de zonas de liquidez y barrido de stops. Reconocimiento de retrocesos Fibonacci en M15 para entradas precisas. 3. Configurar gestión de riesgo automática: SL/TP configurables y tamaño de lote dinámico según
Información sobre el proyecto
Presupuesto
37+ USD
Cliente
Encargos realizados2
Número de arbitrajes0