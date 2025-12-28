FreelanceSecciones

Tarea técnica

1. Agregar diagonal que empate con posicion de barras de MACD  con respecto a señal de MACD + Ma + Cruce de Ma's + Main ma.
2. Arreglar un Bug, donde cuando toque el take profit o stop lost de money management, pare los bots en todos insices que está activo y el bot debe ir sumando las ganancias o perdidas en donde todos estén activos, para llegar rapido al take profit o al stop lost money management.
3. Agregar take profit para la operacion abierta.

el ya detecta automaticamente si es crash o boom.

se comparte código despues de que la persona demuestre que puede hacer el trazo de diagonales bien.

https://drive.google.com/file/d/1VJyB7N8q70poTdgtftPxoXOvvz7ANMXc/view?usp=drive_link

