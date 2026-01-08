Discusión sobre el artículo "Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 16): Introducción a la teoría de los cuartos (II) - Intrusion Detector EA"
Artículo publicado Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 16): Introducción a la teoría de los cuartos (II) - Intrusion Detector EA:
No me detendré demasiado en esta sección, ya que el Quarters Drawer Script se trató en profundidad en nuestro artículo anterior. Sin embargo, si aún no lo ha leído, le recomiendo encarecidamente que siga los enlaces proporcionados para comprender plenamente los conceptos fundamentales. Ese artículo se centraba principalmente en automatizar el dibujo de los niveles de cuartos, haciendo que el análisis del mercado fuera más estructurado y eficiente.
Como se mencionó anteriormente, la teoría de los cuartos fue descubierta por Ilian Yotov y posteriormente presentada a la comunidad de traders. Un punto crucial, que quizá no se haya destacado lo suficiente en el último artículo, es que esta teoría es muy aplicable a los pares de divisas, lo que la convierte en una herramienta esencial para los operadores de divisas. Para comprender mejor cómo funcionan estos niveles de cuartos, echa un vistazo al siguiente diagrama, que representa visualmente la estructura de la teoría.
Figura 1. Niveles de cuartos
Nuestra herramienta Quarters Drawer ofreció resultados notables, trazando correctamente los cuartos grandes, los overshoots, los undershoots y los cuartos menores. Más importante aún, observamos que el precio interactuaba constantemente con estos niveles y respondía a ellos, lo que reforzaba la legitimidad y eficacia de la teoría de Yotov. No se trataba solo de un ejercicio teórico, sino que la herramienta validó el poder de los niveles de cuartos en condiciones reales de mercado. Ahora, analicemos el siguiente diagrama para revisar algunas de nuestras conclusiones y observaciones clave.
Autor: Christian Benjamin