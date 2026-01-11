Busco un desarrollador MQL5 para optimizar un Expert Advisor ya creado.

El EA actual funciona con entradas basadas en toques a medias móviles, y gestión de riesgo fija por operación, lo cual debe mantenerse.

🔹 Funcionamiento actual del EA

El EA abre operaciones cuando el precio toca una media móvil específica, ya sea ema 20,30, etc (configurable por input).





Se puede definir el número de toques anteriores necesarios a la media para abrir la operación (2º toque, 3º toque, etc.).





Ejemplo actual:





El precio toca la EMA 30 dos veces.







En el tercer toque a esa misma EMA, el EA abre la operación.





🛠️ Optimización requerida

1️⃣ Separar la media de conteo de toques de la media de entrada

Actualmente, la misma media se usa tanto para:

Contar los toques





Ejecutar la entrada





Lo que necesito es:

Mantener el conteo de toques en una media específica (ej: EMA 30).





Ejecutar la entrada en una media distinta, elegida de forma independiente mediante inputs.





Ejemplo deseado:

El precio toca la EMA 30 dos veces (conteo de toques).





Después del segundo toque, la entrada se ejecuta cuando el precio toca la EMA 20.





👉 En resumen:

Poder elegir una media para los toques y otra media diferente para la entrada, sin modificar la lógica del conteo de toques.

2️⃣ Lógica de Take Profit dinámico y Stop Loss estático (RR 1:1)

Take Profit (TP)

El TP debe ejecutarse cuando el precio toque una EMA específica, seleccionable por input.





Por lo tanto, el TP es dinámico, ya que la media se va moviendo.





Stop Loss (SL)

El SL debe quedar estático al momento de la entrada.





La distancia del SL debe ser exactamente la misma distancia que existe entre la EMA de entrada y la EMA de TP en el momento de abrir la operación, pero en sentido contrario.





De esta forma, todas las operaciones quedan en relación riesgo/beneficio 1:1.





📥 Inputs requeridos

Media móvil de entrada al mercado: 20

Media móvil de Take Profit: 30

El TP se ejecuta cuando el precio toque la media de TP, por lo que su valor no es fijo.





El SL queda fijo desde el inicio, calculado en base a la distancia entre ambas medias en el momento de la entrada.





⚠️ Gestión de riesgo (debe mantenerse)

El EA ya cuenta con un input Risk, que representa el monto en dinero que se está dispuesto a arriesgar por operación.





Ejemplo:





Risk = 10







El EA no debe abrir operaciones que arriesguen más de 10 USD.





Esta lógica ya está implementada y debe seguir funcionando correctamente luego de las optimizaciones.

3️⃣ Corrección de detección de toque y timing de entrada

Actualmente, el EA en algunas ocasiones ejecuta la entrada con retraso, aun cuando el precio ya ha tocado la media móvil correspondiente, generando entradas tardías respecto al punto real de toque.

Se requiere: