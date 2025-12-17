Probador de Estrategias MT5: consumo excesivo de RAM y agentes “congelados” en pares JPY
Hola,
Estoy teniendo un problema en el Probador de Estrategias de MT5 relacionado con el uso de ticks generados (sintéticos) en períodos donde no existen ticks reales disponibles.
Mi configuración típica es: backtesting 2014 → actual, con forward 2023, y modelado “cada tick a base de tick reales”. En el servidor de mi bróker (por ejemplo Admirals), los ticks reales están disponibles solo a partir de 2021; por lo tanto, al incluir años anteriores el tester trabaja con ticks generados. En ese escenario, al probar pares con JPY (AUDJPY, EURJPY, GBPJPY), el consumo de memoria se comporta de forma anómala.
Síntomas
La RAM total del sistema sube progresivamente (por ejemplo de ~20 GB hasta ~60 GB) y luego empieza a oscilar.
En algunas ejecuciones, un agente local se queda prácticamente congelado en una etapa temprana (por ejemplo 1/150 pasadas), mientras otros agentes continúan lentamente.
Validaciones realizadas
Se descartó que sea el código del EA: el mismo comportamiento ocurre con EAs demo incluidos en MT5.
Se reproduce en dos PCs diferentes con el mismo tipo de prueba.
Se reproduce con dos brókers distintos (Admirals y AvaTrade), lo que sugiere que no es un problema específico de un servidor.
El problema se dispara específicamente cuando el rango de prueba incluye años con ticks generados, y se manifiesta especialmente en símbolos con JPY.
Entorno de pruebas
Windows 10 x64, Ryzen 9 5950x con 64 gb de ram, 2Tb M.2
Símbolos afectados: AUDJPY, EURJPY, GBPJPY
Mt5 version 5 build 5483, 15 Dec.
Hay alguna manera de descargar una versión más antigua de MT5, ya que este problema se presento desde que se actualizo a la versión actual
- Cómo el simulador descarga los datos históricos - Trading algorítmico, robots comerciales
- Particularidades de simulación - Trading algorítmico, robots comerciales
- Ticks reales y ticks generados - Trading algorítmico, robots comerciales
En primer lugar, la última versión oficial es la 5430.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias comerciales
Alain Verleyen , 26.11.2025 16:50
Creé un archivo en Telegram para proporcionar los últimos archivos de lanzamiento oficiales.
Alain Verleyen #:Hola Alain.
En primer lugar, la última versión oficial es la 5430.
Además de eso, ¿qué te hace pensar que es anormal utilizar esa prueba de memoria de 3 símbolos durante más de 10 años utilizando el modo "Ticks reales"?
La versión que me entrega admirals es 5483, en avatrade 5454.
Lo otro, la cantidad de ram utilizado si es anormal, que solo 1 agente(hilo) te consuma 60 gb de ram e incrementando, no es normal. En los simbolos Eurusd, audusd, gbpusd, y en gold al tener 20 agentes simultaneos recién me consume 60 gb de ram.
Ademas los tick reales no son de los 10 años. Solamente desde 2021 hacia adelante.
Archivos adjuntos:
Rodrigo Henry Madrid Quinteros # :
Hola Alain.
Hola Alain.
La versión que me entrega admirals es 5483, en avatrade 5454.
Lo otro, la cantidad de ram utilizado si es anormal, que solo 1 agente(hilo) te consuma 60 gb de ram e incrementando, no es normal. En los simbolos Eurusd, audusd, gbpusd, y en gold al tener 20 agentes simultaneos recién me consume 60 gb de ram.
Ademas los tick reales no son de los 10 años. Solamente desde 2021 hacia adelante.
Intenta cambiar a la versión 5430, te proporcioné un enlace para hacerlo.Luego, ejecute una sola prueba retrospectiva y envíe el archivo de registro del probador.
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese