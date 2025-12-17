Probador de Estrategias MT5: consumo excesivo de RAM y agentes “congelados” en pares JPY

Hola,

Estoy teniendo un problema en el Probador de Estrategias de MT5 relacionado con el uso de ticks generados (sintéticos) en períodos donde no existen ticks reales disponibles.

Mi configuración típica es: backtesting 2014 → actual, con forward 2023, y modelado “cada tick a base de tick reales”. En el servidor de mi bróker (por ejemplo Admirals), los ticks reales están disponibles solo a partir de 2021; por lo tanto, al incluir años anteriores el tester trabaja con ticks generados. En ese escenario, al probar pares con JPY (AUDJPY, EURJPY, GBPJPY), el consumo de memoria se comporta de forma anómala.

Síntomas

La RAM total del sistema sube progresivamente (por ejemplo de ~20 GB hasta ~60 GB) y luego empieza a oscilar.

En algunas ejecuciones, un agente local se queda prácticamente congelado en una etapa temprana (por ejemplo 1/150 pasadas), mientras otros agentes continúan lentamente.


Validaciones realizadas

Se descartó que sea el código del EA: el mismo comportamiento ocurre con EAs demo incluidos en MT5.

Se reproduce en dos PCs diferentes con el mismo tipo de prueba.

Se reproduce con dos brókers distintos (Admirals y AvaTrade), lo que sugiere que no es un problema específico de un servidor.

El problema se dispara específicamente cuando el rango de prueba incluye años con ticks generados, y se manifiesta especialmente en símbolos con JPY.


Entorno de pruebas

Windows 10 x64, Ryzen 9 5950x con 64 gb de ram, 2Tb M.2

Símbolos afectados: AUDJPY, EURJPY, GBPJPY

Mt5 version 5 build 5483, 15 Dec.

Hay alguna manera de descargar una versión más antigua de MT5, ya que este problema se presento desde que se actualizo a la versión actual
 

En primer lugar, la última versión oficial es la 5430.

Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias comerciales

Organiza nuestro(s) foro(s)

Alain Verleyen , 26.11.2025 16:50

Creé un archivo en Telegram para proporcionar los últimos archivos de lanzamiento oficiales.

https://t.me/MT5Exe/6

Además de eso, ¿qué te hace pensar que es anormal utilizar esa prueba de memoria de 3 símbolos durante más de 10 años utilizando el modo "Ticks reales"?
 
Alain Verleyen #:

En primer lugar, la última versión oficial es la 5430.

Además de eso, ¿qué te hace pensar que es anormal utilizar esa prueba de memoria de 3 símbolos durante más de 10 años utilizando el modo "Ticks reales"?
Hola Alain.

La versión que me entrega admirals es 5483, en avatrade 5454.

Lo otro, la cantidad de ram utilizado si es anormal, que solo 1 agente(hilo) te consuma 60 gb de ram e incrementando, no es normal. En los simbolos Eurusd, audusd, gbpusd, y en gold al tener 20 agentes simultaneos recién me consume 60 gb de ram. 
Ademas los tick reales no son de los 10 años. Solamente desde 2021 hacia adelante. 
Rodrigo Henry Madrid Quinteros #:
Hola Alain.

La versión que me entrega admirals es 5483, en avatrade 5454.

Lo otro, la cantidad de ram utilizado si es anormal, que solo 1 agente(hilo) te consuma 60 gb de ram e incrementando, no es normal. En los simbolos Eurusd, audusd, gbpusd, y en gold al tener 20 agentes simultaneos recién me consume 60 gb de ram. 
Ademas los tick reales no son de los 10 años. Solamente desde 2021 hacia adelante. 

Intenta cambiar a la versión 5430, te proporcioné un enlace para hacerlo.

Luego, ejecute una sola prueba retrospectiva y envíe el archivo de registro del probador.
