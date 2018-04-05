Vortex Turbo EA

Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice”

Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro XAUUSD(GOLD), Vortex Turbo emplea una martingala controlada y una cuadrícula de promedios, mientras que cada  posición está completamente protegida por un Stop Loss integrado  , lo que garantiza un equilibrio perfecto entre potencia, precisión y seguridad.

¡Es muy importante! Por favor, escríbeme un mensaje privado después de comprar el Expert. Te enviaré instrucciones con todas las recomendaciones necesarias.

Las primeras 20 copias estarán disponibles por $375, el próximo precio será $455 (precio final $1999)

Cuando compre el Asesor Experto  Vortex Turbo  , tendrá la oportunidad de recibir una  licencia gratuita para cualquiera de mis otros EA  , vinculada a  tres números de cuenta comercial   de su elección (los expertos adicionales se envían como archivo directamente en formato .ex) 

Pregunta condiciones en mensajes privados  https://www.mql5.com/es/users/stanislav110685  

Consulta los resultados en vivo aquí:

Riesgo normal   https://www.mql5.com/es/signals/2351471

Cuenta real de $10 000   https://www.mql5.com/en/signals/2345752

ICMarkets   https://www.mql5.com/es/signals/2345754

Por favor solicita el enlace a la señal MyFx-book en mensajes privados (no se puede publicar aquí).

MANUAL (Instrucción)

Tecnologías centrales

Lógica neuronal de tres capas  : integra reconocimiento de impulso, mapeo de volatilidad y filtración adaptativa para detectar oportunidades a corto plazo y micromovimientos en el oro antes de que se formen en el gráfico.

Verdadero motor de scalping multicapa  , construido en torno a un marco de scalping para XAUUSD, que combina un promedio controlado y una estructura de martingala medida para maximizar el potencial de recuperación mientras se mantiene la disciplina estratégica.

Protección de Riesgo Definida  : Aunque el sistema utiliza lógica de promedio y martingala, cada posición está asegurada por un stop-loss claramente definido. Las distancias entre los stop-loss son relativamente amplias para garantizar un funcionamiento estable y dar a las operaciones suficiente margen de maniobra durante la volatilidad.

Filtros autoadaptables  : el experto ajusta continuamente sus parámetros internos en respuesta a los cambios en la liquidez, la volatilidad y la dinámica de la sesión, manteniendo un rendimiento óptimo en todas las fases del mercado.

Configuración Plug-and-Play  : incluye perfiles de riesgo preoptimizados y parámetros de usuario simplificados.


¿Qué hace que Vortex Turbo sea único?

A diferencia de sus predecesores,  Aura Ultimate  no es solo una versión refinada: es un  nuevo marco neuronal  , rediseñado desde cero para percibir el comportamiento del mercado a través  del reconocimiento de patrones multicontexto  .        

Enfoque central               Inteligencia de scalping neuronal avanzada diseñada para explotar movimientos de corto plazo y microtendencias en  XAUUSD  , utilizando promedios controlados y una estructura de martingala moderada para una recuperación eficiente de la posición.                
Arquitectura
Un  conjunto neuronal híbrido multicapa  que combina aprendizaje profundo, reconocimiento de patrones y mapeo de volatilidad para lograr una sincronización comercial precisa y adaptativa.
Motor de estrategia
Un  sistema de scalping de doble núcleo  que funciona simultáneamente con un control de riesgo en capas, con un tercer modo adaptativo actualmente en desarrollo para mejorar aún más la precisión de entrada y la lógica de recuperación comercial.
Alcance del mercado
Optimizado para  el oro (XAUUSD  )  , adaptándose dinámicamente a diferentes regímenes de volatilidad, desde rangos estrechos y tranquilos hasta fases de ruptura pronunciadas.
Control de riesgos
Cada operación está protegida por un  stop loss fijo  , lo que garantiza la protección del capital. Si bien el EA utiliza  mecanismos de promedio y martingala  , las distancias de stop loss son intencionalmente  más amplias  para permitir que las operaciones tengan el margen necesario durante la volatilidad.
Autooptimización
Un mecanismo de autoaprendizaje  continuo  recalibra los parámetros internos de acuerdo con los cambios en la liquidez, la volatilidad y la actividad de la sesión, manteniendo la estabilidad y la consistencia a lo largo del tiempo.
Velocidad de ejecución
Arquitectura asincrónica  ultraligera  diseñada para ejecución a alta velocidad y estabilidad.
Flexibilidad
Los perfiles de riesgo  predefinidos  (conservador, equilibrado, agresivo) permiten a los traders adaptar la lógica de Vortex Turbo a cualquier estilo de trading o plan de gestión de capital.
Listo para la integración
Un marco neuronal a prueba de futuro diseñado para integrar nuevas capas predictivas, modelos de volatilidad y módulos de IA externos a medida que evolucionan.
Transparencia
Cada decisión comercial queda registrada y es rastreable: sin lógica oculta, solo análisis neuronal verificable y transparencia comercial en tiempo real.

Vortex Turbo   está diseñado para un rendimiento confiable y a largo plazo, impulsado por algoritmos de redes neuronales.   Su diseño innovador garantiza estrategias sin riesgo, lo que lo convierte en una opción segura para el trading automatizado. 

Información:

  • Pares de trading en funcionamiento  :   XAUUSD(ORO)
  • Marco temporal: H1
  • Depósito mínimo recomendado: $1000 y más
  • Apalancamiento mínimo 1:30 (solo para operaciones de bajo riesgo) 
  • Apalancamiento recomendado   1:100 y superior
  • Funciona con cualquier bróker, aunque se recomienda un bróker ECN con spreads bajos

Características:

  • Stop loss estricto y toma de ganancias para cada operación
  • Resultados estables con cotizaciones de calidad del 99,9%
  • Funciona en la mayoría de los brókers, pero funciona mejor con brókers ECN con spreads bajos para lograr mayor velocidad y precisión.
  • Fácil de instalar y usar.
  • Cumple con las reglas FIFO 

Notas importantes antes de la compra:

  • Un stop loss  es una parte normal y esencial de la estrategia; no es un error. El sistema utiliza una matriz martingala, pero limitada y totalmente protegida: abre posiciones adicionales, pero la matriz está limitada y controlada, el riesgo está gestionado y la cuenta no está expuesta a una caída ilimitada como en los sistemas martingala clásicos.
  • Por lo tanto, si alguien espera operar sin stop loss, este EA no es adecuado.  Las pérdidas ocurrirán; eso forma parte del trading seguro con protección SL.
  • El rendimiento siempre debe evaluarse a lo largo de un mes entero o más  , no analizando unos pocos días.
  • Las pérdidas a corto plazo o las pausas en las operaciones de 2 a 3 días son normales.   Los asesores expertos tienen periodos sin operaciones  ; esto es intencional. Esperan cuando el modelo detecta incertidumbre o una estructura de mercado inestable. 
  • Es  importante confiar en señales reales, no en el backtesting  . El Probador de Estrategias se utiliza únicamente para la optimización, no para predecir el rendimiento futuro.
  • Para un riesgo moderado, el depósito mínimo recomendado  es de $1,000
  • No hay soporte en línea. Respondo en 24 horas. Los fines de semana puede haber demoras de hasta 48 horas. Así que, si necesita soporte en línea en tiempo real, lamentablemente no lo ofrezco.

    Política de precios:

    ¡El número de ejemplares a la venta será limitado, para mantener la exclusividad del experto! 

    Advertencia de riesgo: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Ningún sistema de trading es inmune a las pérdidas. Los backtests y el rendimiento histórico son solo ilustrativos. Utilice una gestión de riesgos adecuada y pruebe el EA en una demo antes de implementarlo en vivo.


