Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System"

Hola,
El sistema de depósito de paypal no está funcionando, me sale una página de error 404 después de ser redirigido desde paypal a mql5.com.
Por favor, inténtelo de nuevo.
A veces es necesario realizar una transferencia de un usuario a otro (por login) en la página web MQL5.
Es realista añadir dicha funcionalidad?
para el 20 por ciento realista )
# Comenzarán a evitar la comisión #
¿Es realista añadir esta funcionalidad?
Desgraciadamente, no. Destruiría el trabajo de los servicios.
La comisión del 20% también se eludirá a través del foro, siempre y cuando no haya una comisión del 20% en la sección "trabajo".
El comprador creará un trabajo "específico" para el vendedor como "ajustes personalizados de productos".
En lo segundo mi opinión, ese 20% de comisión es un auténtico robo. :) Sería aceptable si los promotores estuvieran contigo -con intermediarios- en la acción. Pero no lo están. Con semejante comisión el servicio respirará mal. Y será constantemente eludido por otras vías. El servicio se convertirá en un escaparate de anuncios gratuitos, cuyos tratos se harán fuera de él.
¿Cómo lo han calculado? ¿Basándose en los precios previstos de los productos? ¿O este tipo de comisiones son práctica habitual en las tiendas online?
20% por 5-10$ en principio tolerable, pero a un precio de 1000$....
Olvidan que somos nosotros los que facilitamos el acceso a un público enorme. Proporcionamos acceso instantáneo al Mercado, Obras, MQL5 Cloud Network, Señales (pronto será lanzado) a todos los usuarios.
Compara:
- un desarrollador es uno-a-uno con su sitio web, donde el tráfico es de 10 personas por día.
- productos y servicios del desarrollador en la página web MQL5.com y en cada uno de los cientos de miles de terminales.
¿Entiende la diferencia? Es por el acceso a la audiencia que se paga la comisión.
En la sección "Trabajo " la comisión es cero por ahora, pero aparecerá a finales de año.
Una visión desde fuera (yo mismo no voy a tramitar pedidos): Renat escribe que MQ proporciona algún tipo de servicio de acceso al público; Sergeyev escribe que MQ no participa en el procesamiento de los pedidos ni en la formación del coste del trabajo. Ambos tienen razón.
Por lo tanto, la conclusión es sencilla: dado que el servicio se presta a todos los programadores ejecutantes en el mismo volumen, cobrarles precios diferentes "por lo mismo" será percibido muy negativamente. Una de las salidas a este tipo de situaciones es una tarifa fija por realizar una transacción a través del servicio.
Está claro que en este caso MQ es un monopolista. Pero yo nunca regalaría el 20%, el 15% o incluso el 10%. Nuestra gente tiene talento y siempre encontrará la manera de no pagar de más. En otras palabras, si la comisión se considera injusta, prácticamente no habrá ingresos por ella. Existe incluso un derecho económico sobre este tema en relación con los impuestos.
Se equivocan.
La primera afirmación sobre el acceso a la audiencia es correcta, pero la segunda es fundamentalmente errónea. El acceso a la audiencia, nuestra publicidad de los servicios de los desarrolladores, el alquiler de nuestro espacio, proporcionando entorno de pago, la participación en el arbitraje elimina cualquier pregunta acerca de nuestra participación en el costo de los servicios de los desarrolladores de terceros.
Es necesario entender estas cosas básicas, de lo contrario no es negocio, pero los intentos de arrebatar migajas con pérdida de potencial. El marketing es mucho más complicado e importante que el propio producto. El que proporciona este marketing con distribución tiene la participación más directa en el producto.
Fíjese en la AppStore de Apple: permite a los desarrolladores externos acceder a un amplio público de clientes, organiza toda la parte de pago y les permite ganar dinero. Android, en cambio, con su carácter abierto y gratuito, no deja prácticamente ninguna posibilidad de ganar dinero a los desarrolladores externos. La gente se sorprende al darse cuenta de que el ecosistema Android no tiene dinero real en software (no hace falta discutir, hablo de dinero real, no teórico) y tienen que trabajar gratis en beneficio de Google.
Nuestro enfoque es dar a los desarrolladores de terceros la oportunidad de ganar dinero real en MQL5.community
Te equivocas.
No voy a discutir, no he respondido por eso. El volumen de trabajo de MQ es enorme, por ello siempre tenemos respeto y consideración. Sólo quiero transmitir la idea de que tales actividades como "el acceso a la audiencia, nuestra publicidad de los servicios de los desarrolladores, el alquiler de nuestro espacio, la provisión de un entorno de pago, la participación en el arbitraje" parecen algún tipo de servicio compensado general a los ojos de un hombre común ordinario / no_marketer. Un programador considerará que él mismo escribe el programa (¿no es así?) y lo vende, y que la comisión por utilizar el servicio de pago son unos "gastos externos" para él. Lo razonable de la cuantía de esta comisión determinará si el programador utilizará el servicio o buscará soluciones alternativas, porque es el programador quien decidirá si debe incluir la comisión MQ en el precio de su producto (y si no perderá cierto número de pedidos por ello).
...Está claro, por ejemplo, que la comisión por el alquiler de un local puede calcularse en función del coste de 1 m2 al año, o en función de la facturación anual del arrendatario. Pero sólo me he encontrado una vez en mi vida con un contrato de arrendamiento del segundo tipo, y fue en un litigio en el que el arrendatario subestimó deliberadamente su volumen de negocios.
Permítanme añadir. En los comercios ordinarios también se cobra una comisión de la facturación en forma de porcentaje. Pero allí el enfoque es más simple: todo el volumen de mercancías del vendedor y sus precios están estrictamente controlados por la administración de la tienda. Pero incluso en esta situación: si no me gustan los márgenes de beneficio de la tienda, me plantaré en su porche y venderé fresas sin comisión hasta que elaboren un protocolo sobre actividad empresarial ilegal.
