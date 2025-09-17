Divisas / EURUSD
EURUSD: Euro vs US Dollar
1.18396 USD 0.00276 (0.23%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EURUSD de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.17803 USD por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 1.18410 USD.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs dólar estadounidense. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
1.17803 1.18410
Rango anual
1.01772 1.19185
- Cierres anteriores
- 1.1812 0
- Open
- 1.1810 2
- Bid
- 1.1839 6
- Ask
- 1.1842 6
- Low
- 1.1780 3
- High
- 1.1841 0
- Volumen
- 24.474 K
- Cambio diario
- 0.23%
- Cambio mensual
- 1.24%
- Cambio a 6 meses
- 9.49%
- Cambio anual
- 6.34%
18 septiembre, jueves
07:10
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
08:00
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
08:00
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
09:45
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
16:30
EUR
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B