GBPUSD: Pound Sterling vs US Dollar

1.36482 USD 0.00249 (0.18%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GBPUSD de hoy ha cambiado un 0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.35859 USD por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 1.36507 USD.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs dólar estadounidense. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
1.35859 1.36507
Rango anual
1.20997 1.37876
Cierres anteriores
1.3623 3
Open
1.3624 1
Bid
1.3648 2
Ask
1.3651 2
Low
1.3585 9
High
1.3650 7
Volumen
19.859 K
Cambio diario
0.18%
Cambio mensual
1.17%
Cambio a 6 meses
5.71%
Cambio anual
2.06%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
Actas de Reunión del Comité de Política Monetaria y Crediticia del BoE
Act.
Pronós.
Prev.
11:00
GBP
Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés
Act.
Pronós.
Prev.
4.25%
11:00
GBP
Votos a Favor del Descenso de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
Pronós.
Prev.
9
11:00
GBP
Votos a Favor del Aumento de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
Pronós.
Prev.
0
11:00
GBP
Votos a Favor de Mantener Inalterada la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
Pronós.
Prev.
0
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B