GBPUSD: Pound Sterling vs US Dollar
1.36482 USD 0.00249 (0.18%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GBPUSD de hoy ha cambiado un 0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.35859 USD por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 1.36507 USD.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs dólar estadounidense. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GBPUSD News
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
- GBP/USD: BoE has tough act to follow after Fed cuts rates
- GBP/USD spikes toward 1.3700 as Fed cuts rates eyes on Powell presser
- GBP/USD rises as UK inflation supports BoE hold, Fed cut in focus
- GBP shrugs off in-line CPI data – BBH
- GBP/USD Forecast 17/09: Rallies Strongly Ahead (Chart)
- GBP/USD: Scope to extend to 1.3700 – UOB Group
- GBP: Fiscal policy remains the weakest link – ING
- Pound Sterling faces pressure as UK inflation seems to peak
- GBP/USD Forex Signal 17/09: Bullish Forecast Ahead (Chart)
- Forex Today: The calm before the BoC and Fed storm
- GBP/USD remains below 1.3650 ahead of UK CPI data
- GBP/USD jumps past 1.3640 as US Dollar hits 10-week low ahead of Fed
- GBP/USD edges higher on USD weakness – BBH
- GBP: Jobs data won't dent hawkish BoE – ING
- Forex Hoy - 16/09: Acciones Suben Mientras Mercados Esperan
- Forex Today: US Dollar remains weak pre-Fed, Gold hits new record-high
Aplicaciones comerciales para GBPUSD
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.33 (9)
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 199 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (472)
Presentando Quantum Emperor EA , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Seña
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping . Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que: Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading, Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta, Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading", No usa martingala ni grids pesados, Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también
Big Candle Scanner Dashboard MT5
Biswarup Banerjee
Mejore su estrategia de trading con el Big Candle Scanner Dashboard MT5, un tablero multi-activo versátil diseñado para detectar velas alcistas y bajistas de gran tamaño en numerosos pares de divisas y marcos temporales, señalando posibles cambios de momentum o picos de volatilidad. Arraigado en técnicas clásicas de análisis de velas popularizadas por traders como Steve Nison en los años 90 a través de su trabajo en gráficos de velas japonesas, esta herramienta se ha convertido en un elemento bá
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy Quantum StarMan, el miembro más electrizante y fresco de la familia Quantum EAs . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos: AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (3)
AOT MT5 – Asesor Experto Avanzado para Trading Multi-Divisas Seguimiento de operaciones en vivo: Cuenta menor | Cuenta principal AOT MT5 es un Asesor Experto (EA) diseñado para asistir a los traders utilizando inteligencia artificial avanzada para el análisis del mercado en 16 pares de divisas , incluyendo EURUSD, GBPUSD y AUDUSD. Este EA es adecuado para desafíos de firmas de trading [configuración] y cuentas de trading personales [configuración] , combinando herramientas analíticas con f
Rango diario
1.35859 1.36507
Rango anual
1.20997 1.37876
- Cierres anteriores
- 1.3623 3
- Open
- 1.3624 1
- Bid
- 1.3648 2
- Ask
- 1.3651 2
- Low
- 1.3585 9
- High
- 1.3650 7
- Volumen
- 19.859 K
- Cambio diario
- 0.18%
- Cambio mensual
- 1.17%
- Cambio a 6 meses
- 5.71%
- Cambio anual
- 2.06%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.25%
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 9
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B