Discusión sobre el artículo "Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 15): Introducción a la teoría de los cuartos (I) - Dibujando la teoría de cuartos"
Artículo publicado Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 15): Introducción a la teoría de los cuartos (I) - Dibujando la teoría de cuartos:
La teoría de los cuartos es un enfoque de análisis técnico que divide un rango de precios significativo en segmentos más pequeños y significativos. En este marco, un «MajorStep» por ejemplo, 0,1000 en pares de divisas como el EURUSD, define la diferencia entre números enteros importantes (como 1,2000 y 1,3000). Este rango se subdivide a su vez en cuatro partes iguales, conocidas como cuartos grandes. Cada cuarto grande representa un nivel crítico en el que el precio puede detenerse, revertirse o acelerarse, lo que ofrece a los operadores posibles áreas de soporte y resistencia.
Componentes clave de la teoría de cuartos:
Para obtener más información, consulte los siguientes diagramas.
Autor: Christian Benjamin