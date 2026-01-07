Discusión sobre el artículo "Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 15): Introducción a la teoría de los cuartos (I) - Dibujando la teoría de cuartos"

Los puntos de soporte y resistencia son niveles críticos que indican posibles reversiones y continuaciones de la tendencia. Aunque identificar estos niveles puede resultar complicado, una vez que los localices, estarás bien preparado para navegar por el mercado. Si necesitas más ayuda, échale un vistazo a la herramienta Quarters Drawer que aparece en este artículo, te ayudará a identificar los niveles de soporte y resistencia principales y secundarios.

La teoría de los cuartos es un enfoque de análisis técnico que divide un rango de precios significativo en segmentos más pequeños y significativos. En este marco, un «MajorStep» por ejemplo, 0,1000 en pares de divisas como el EURUSD, define la diferencia entre números enteros importantes (como 1,2000 y 1,3000). Este rango se subdivide a su vez en cuatro partes iguales, conocidas como cuartos grandes. Cada cuarto grande representa un nivel crítico en el que el precio puede detenerse, revertirse o acelerarse, lo que ofrece a los operadores posibles áreas de soporte y resistencia.

Componentes clave de la teoría de cuartos:

  • Números enteros principales: Son los niveles primarios (por ejemplo, 1,2000, 1,3000) que enmarcan el rango de negociación. Se utilizan como puntos de referencia para construir la estructura más detallada de la teoría.
  • Líneas de cuartos grandes: El intervalo entre dos niveles principales se divide en cuatro segmentos iguales. Estas líneas indican los niveles intermedios que a menudo desempeñan un papel importante en el comportamiento de los precios. Los traders utilizan estos niveles para anticipar posibles puntos de inflexión o áreas de consolidación.
  • Líneas de cuartos pequeños (opcional): Para mayor precisión, cada segmento de 100 pips se puede subdividir en intervalos aún más pequeños, los cuartos pequeños. Si bien estas líneas ofrecen granularidad adicional, el enfoque principal sigue estando en los grandes niveles de cuartos.
  • Áreas Overshoot/Undershoot: Alrededor de cada línea de cuartos grande, se dibujan ligeros desplazamientos (Overshoot/Undershoot) para señalar las zonas en las que el precio podría superar o quedarse por debajo del nivel esperado momentáneamente. Estas áreas ayudan a identificar posibles correcciones o reversiones.

Para obtener más información, consulte los siguientes diagramas.

Cuartos


Autor: Christian Benjamin

