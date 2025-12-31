Se requiere un desarrollador con experiencia en MetaTrader 5 (MT5) para comprender en profundidad mi estrategia de trading y automatizarla de forma precisa, robusta y eficiente, asegurando que el comportamiento del sistema automatizado replique fielmente la lógica de la estrategia manual.

El objetivo principal es transformar una estrategia ya validada en operativa real en un Expert Advisor (EA) o sistema automático, cuidando tanto la correcta interpretación de las reglas de entrada y salida como la gestión del riesgo y la ejecución.

La estrategia se basa en el uso de un indicador personalizado para MT5, el cual identifica y dibuja niveles de soporte y resistencia provenientes de distintas temporalidades (multi-timeframe). Estos niveles son el eje central de la toma de decisiones, por lo que es fundamental que el desarrollador sea capaz de:

Analizar y entender el funcionamiento interno del indicador (buffers, objetos, lógica de cálculo).

Interpretar correctamente los niveles de soporte y resistencia según cada temporalidad .

Traducir esta información en reglas claras y automatizables para entradas, salidas, stops y posibles objetivos.

Se espera que el desarrollador pueda:

Proponer una arquitectura sólida del EA , considerando estabilidad, eficiencia y facilidad de ajustes futuros.

Implementar parámetros configurables (timeframes, gestión de riesgo, tamaño de posición, filtros, etc.).

Realizar tests en backtesting y forward testing , asegurando que la automatización se comporte de forma coherente con la estrategia original.

Mantener una comunicación fluida para iterar y optimizar el sistema.

Idealmente, el proyecto busca una implementación ágil, priorizando una primera versión funcional en el menor tiempo posible, para luego refinarla y optimizarla según resultados.



