Discusión sobre el artículo "Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 17): Asesor experto TrendLoom Tool"

Artículo publicado Desarrollo de un kit de herramientas para el análisis de la acción del precio (Parte 17): Asesor experto TrendLoom Tool:

Como observador de la acción del precio y trader, he notado que cuando una tendencia se confirma en múltiples marcos temporales, suele continuar en esa dirección. Lo que puede variar es la duración de la tendencia, y esto depende del tipo de trader que seas, si mantienes posiciones a largo plazo o te dedicas al scalping. Los plazos que elijas para la confirmación desempeñan un papel crucial. Echa un vistazo a este artículo para conocer un sistema rápido y automatizado que te ayuda a analizar la tendencia general en diferentes marcos temporales con solo hacer clic en un botón o mediante actualizaciones periódicas.

Combinación de las señales

  • Las tres señales individuales (una de cada intervalo de tiempo) se suman.
  • Determinación de la señal final:
  • Si la suma es 2 o más, indica un fuerte impulso alcista. El EA devuelve una señal de «COMPRA».
  • Si la suma es -2 o menos, indica un fuerte impulso bajista. El EA devuelve una señal de «VENTA».
  • De lo contrario, las señales son mixtas o neutras, por lo que el EA devuelve «NEUTRAL».

Revisemos el siguiente diagrama para comprender mejor el proceso.

Diagrama de flujo


Autor: Christian Benjamin

 
Wow Fantástico, puedo ver que hay una gran cantidad de esfuerzo puesto en esto, gracias por compartir su enfoque y el código
 
linfo2 #:
No hay de qué. Gracias a ti también por llegar a cabo👏.
 
me gusta mucho tu trabajo, te he estado siguiendo. buen abanico de ideas, con aplicación. ¡gracias!
