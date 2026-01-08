Problemas de Troyano y Malware en MT5 - AYUDA
Falso positivo.
Acerca de las alertas falsas del software antivirus
MetaQuotes , 21/05/2010 13:57
Para no escribir "Una falsa alarma" una y otra vez, una vez más hacemos una declaración:
- Nuestro software no contiene troyanos ni ningún otro virus (esto no tiene sentido: nuestra reputación y nuestro trabajo son muy importantes para nosotros).
- Todas las actualizaciones autorizadas que llegan a sus terminales se verifican para que estén firmadas adicionalmente por nuestra firma digital: ninguna actualización puede ser aceptada e instalada si no tiene la firma digital (RSA 1024) de nuestro generador de revisiones .
Esto significa que si la terminal recibió el mensaje "Actualización disponible", es totalmente confiable y se creó dentro de nuestra empresa. Aunque las actualizaciones se distribuyen a través de los servidores comerciales de los brókeres, estos no pueden modificar los paquetes de actualización, ya que esto cambiaría las firmas digitales del archivo de actualización.
- Todos los archivos ejecutables de nuestros programas están firmados por certificados digitales confiables y verificados por Thawte, lo que garantiza que los archivos no serán modificados y prueba nuestros derechos de autor.
- Cualquier advertencia de antivirus sobre problemas con actualizaciones o instaladores autorizados (descargados de files.metaquotes.net) son sólo interpretaciones incorrectas.
- Los errores de los programas antivirus se basan en motores heurísticos que interpretan erróneamente el sistema de protección avanzada Themida (sitio web de los desarrolladores : http://www.oreans.com ) como si se tratara de un troyano o un virus. El motor de protección polimórfica está sujeto a cambios constantes, lo que influye en la detección del software antivirus y genera un nombre u otro.
- Las advertencias solo las generan algunos antivirus poco populares, que no se toman la molestia de realizar análisis exhaustivos. En su lugar, simplemente bloquean todo el software protegido por Themida (como, por ejemplo, AVG, que advierte con insistencia "Win32/Themida"). Los antivirus más responsables no generan mensajes similares.
- Todas las compilaciones de nuestro software se envían automáticamente a AVG bajo el programa “AVG Whitelisting Service” para desarrolladores de software: esperamos que esto resuelva de manera eficiente el problema de la lista blanca.
Gracias por la orientación, disculpe si fue molesta mi inquietud. pero creo que fue valida mi pregunta, así como lo fue su aclaración. Ahora ya estoy confiado gracias de nuevo.
Saludos, hace días he tratado de instalar el MT5 en mi Windows, cada vez que lo bajo ya sea directo de la web oficial o atreves de otra plataforma por ejemplo como de FTMO, siempre me dirige hacia un vinculo de la web oficial, cuando descargo el archivo, siempre lo reviso en la web de Virustotal (https://www.virustotal.com), y me informa que esta contaminado, lo cual me hace difícil de instalar para no contaminar mi sistema.
Aca les dejo varias capturas de pantalla para ver si alguien informa de esto y pueden colocar un archivo libre de estos Troyanos y Malwere.
Att. Wintong