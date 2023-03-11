O Banzai B3 Trader é um robô de negociação automatizada projetado para a Bolsa Brasileira iBovespa, com foco principal no mini-índice WIN e no mini-dólar WDO. Ele usa um algoritmo proprietário de médias móveis para análise de tendências e um filtro com SAR parabólico para filtrar entradas de negociação.

As entradas do robô são calculadas de acordo com os preços que entram e saem das médias móveis, utilizando o modo Pivot Points, o que confere exclusividade e eficiência aos trades.

Além disso, o robô conta com um algoritmo de gerenciamento de risco (risk management) que trava os trades quando atingem limite diário de ganho ou limite diário de perda.



Para o correto funcionamento do robô, é importante alterar o parâmetro BR1 para BR.

O ativo recomendado para operar com o robô é o mini-índice WIN, com um timeframe recomendado de M3. O Banzai B3 Trader é um robô confiável e eficiente para operar na Bolsa de Valores, trazendo praticidade e segurança para suas negociações.