Pivotrons B3 Trader é o robô de negociação automatizada a bolsa iBovespa B3 (miniindice WIN e minidólar WDO) que usa os cálculos de Pivot Points de acordo com o horário estabelecido, bem como analisando minutos anteriores para determinação do pivô, dos suportes e das resistências, adicionando as ordens de acordo com tais configurações.

Pode ser configurado um filtro de duas médias móveis, que levam em conta a inclinação das mesmas no momento da emissão de ordens.

Atenção: Alterar o parâmetro BR1 para BR.

Ativo recomendado: WIN (miniíndice).

Timeframe recomendado: M1.