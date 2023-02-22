Pivotrons B3 Trader
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Renato TakahashiI´m an Automation Enginner and, since I´ve been presented to financial markets, get in love with expert advisors and with the great opportunity to help you make profit in Forex, mainly.
- Version: 1.1
- Updated: 22 February 2023
- Activations: 15
Pivotrons B3 Trader é o robô de negociação automatizada a bolsa iBovespa B3 (miniindice WIN e minidólar WDO) que usa os cálculos de Pivot Points de acordo com o horário estabelecido, bem como analisando minutos anteriores para determinação do pivô, dos suportes e das resistências, adicionando as ordens de acordo com tais configurações.
Pode ser configurado um filtro de duas médias móveis, que levam em conta a inclinação das mesmas no momento da emissão de ordens.
Atenção: Alterar o parâmetro BR1 para BR.
Ativo recomendado: WIN (miniíndice).
Timeframe recomendado: M1.