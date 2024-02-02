Pare de seguir as "sardinhas" e comece a operar como big player, de forma automática.

O robô Imbalance Autotrader é a mais recente tecnologia de trade que monitora os big players (grandes investidores) do mercado financeiro.

Com estratégia de rompimento (breakout) ou pullback (Fair Value Gap FVG e Order Block), você consegue configurar o robô para o ativo, conforme condições que você deseja operar.

Além disso, o robô pode ter stops configuráveis, dinâmicos ou fixos.

Na questão de gerenciamento de capital e riscos (risk management), o robô atua nas condições de ganho e perda limites, possibilitando reduzir drawdowns (rebaixamentos).

Ainda, é possível configuração de horários de trades, bem como stoploss trailling, lote, slippage e outros parâmetros.

Atenção: alterar parâmetro BR1 para BR para operar o robô.

Robô otimizado para Miniíndice WIN, timeframe M4.

Ativos recomendados: miniíndice (WIN - bolsa brasileira B3), USTEC (Bolsa americana Nasdaq)

Timeframes recomendados: WIN - M4, USTEC - M15.

Pergunte-me para mais setup e configurações do robô.