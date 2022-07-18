EMABra50SC

O Robô Trader BRA50SC faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Índice BRA50, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.

* Utilize o instrumento BRA50 (Série Histórica) para efetuar os testes do simulador. ** Tempo gráfico 1M.



A apuração dos resultados do robô, assim como da performance, pode ser avaliada através das ferramentas de backteste e estatística na plataforma Metatrader.

Disponibilizamos a funcionalidade de teste em conta de simulação, dessa forma pode se avaliar o modelo de funcionamento, assim como a forma de execução das ordens feitas pelo robô durante a sessão de negociação.

Recomendamos que seja(m) observado(s) os níveis requeridos de margem e garantias para se operar minicontratos, essas informações estão disponíveis nos sites das corretoras.



Todos os nossos robôs possuem as funcionalidades de gerenciamento de risco, dessa forma, antes de adicioná-los em conta real, é imprescindível configurar as metas financeiras, que devem estar alinhadas com o capital, lote inicial e alavancagem utilizados.