EMABra50SC
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Eadvisors Software Inc.Estratégias de negociação automatizadas para o mercado financeiro.
Robôs de Negociação e indicadores.
[Automated trading strategies]
Contate o Desenvolvedor: eadvisorsbr@yahoo.com
- Version: 112.221
- Activations: 10
Versão exclusiva para o Bra50 (Mini-índice internacional).
- Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade.
- Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes.
- StopLoss e Take Profit Ajustáveis.
- Gerenciamento de risco: (%) Rebaixamento de capital Líquido.
- Alavancagem: Lotes com incremento pré-definidos no algoritmo.
- Moeda de negociação: Mini-índice: Real, Bra50: Dólar ou Euro.
* Utilize o instrumento BRA50 (Série Histórica) para efetuar os testes do simulador. ** Tempo gráfico 1M.
A apuração dos resultados do robô, assim como da performance, pode ser avaliada através das ferramentas de backteste e estatística na plataforma Metatrader.
Disponibilizamos a funcionalidade de teste em conta de simulação, dessa forma pode se avaliar o modelo de funcionamento, assim como a forma de execução das ordens feitas pelo robô durante a sessão de negociação.
Recomendamos que seja(m) observado(s) os níveis requeridos de margem e garantias para se operar minicontratos, essas informações estão disponíveis nos sites das corretoras.
Todos os nossos robôs possuem as funcionalidades de gerenciamento de risco, dessa forma, antes de adicioná-los em conta real, é imprescindível configurar as metas financeiras, que devem estar alinhadas com o capital, lote inicial e alavancagem utilizados.