O Odyssea B3 Trader é o seu robô trader para o iBovespa (B3), miniíndice WIN ou minidólar WDO, que utiliza o alinhamento de médias móveis como estratégia para análise de entrada em trades. O filtro de alinhamento é baseado na medição de distância entre média 1 e 2 e média 2 e 3, por meio da relação entre a diferença de média 1 e 2 e a diferença de média 2 e 3. Isso permite que valores maiores indiquem possíveis reversões e valores menores indiquem a tendência, sem martingale ou scalping.

Para melhorar ainda mais, é possível configurar um valor mínimo para que ocorra esse alinhamento, e o filtro de SAR Parabólico também pode ser aplicado.

Os stops TP (Take Profit) e SL (Stop Loss) podem ser fixos ou dinâmicos, de acordo com os Pivot Points calculados a cada período.

Com poucos parâmetros de otimização, mantendo as médias padrão Fibonacci, é possível evitar overfitting do sistema e melhorar a performance out of sample (OOS) do sistema de trade Odyssea.

Além disso, o robô conta com um algoritmo de gerenciamento de risco (risk management) que trava os trades quando atingem limite diário de ganho ou limite diário de perda.



É importante destacar que o parâmetro BR1 deve ser alterado para BR antes de rodar o robô. O ativo recomendado para esse robô trader é o miniíndice WIN (Índice), e o timeframe é M1.

Para aqueles que estão em busca de um robô trader para Metatrader 5, o Odyssea B3 Trader pode ser uma excelente opção, com sua estratégia baseada em médias móveis e stops dinâmicos, oferecendo uma maneira eficaz de automatizar as negociações na Bolsa de Valores.

Os usuários podem personalizar o robô ajustando os parâmetros de entrada e saída para diferentes condições de mercado. Para aumentar a transparência, é possível fornecer estatísticas de rentabilidade e risco, bem como exemplos de backtesting ou resultados de negociação ao vivo para avaliar a eficácia do robô.