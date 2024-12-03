Dinasty Trader Bot
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Renato TakahashiI´m an Automation Enginner and, since I´ve been presented to financial markets, get in love with expert advisors and with the great opportunity to help you make profit in Forex, mainly.
- Version: 1.6
- Updated: 3 December 2024
- Activations: 20
Dinasty Trader Bot é o robô de negociação de trades no iBovespa que utiliza uma estratégia única e dominante, baseado em média móvel e também em definição de suportes e resistências por meio de Canal Keltner, que pode ser configurado em máximo/mínimo ou por indicador ATR.
Os trades podem ser configurados para serem conforme tendência ou em reversões/repiques de movimentos, resultando em flexibilidade na definição de estratégia de conta.
O sistema ainda considera um sistema de trail de média móvel, específico para cada tipo de movimento (tendência ou reversão/repique).
Os ganhos - takeprofit e stoploss - são fixos ou se alteram conforme dinâmica do sistema trail.
Pode-se configurar também horários de trades, metas de perdas e lucros do dia, bem como funções daytrade, ordens apenas compra e ordens apenas venda.
Robô configurado para WIN, M1.
Ativos recomendados: WIN (miniíndice), WDO (minidólar).
Timeframes recomendados: M1, M3, M5, M10, M15.
Atenção: Mudar parâmetros BR1 para BR para avaliação no testador de estratégia.