Dinasty Trader Bot é o robô de negociação de trades no iBovespa que utiliza uma estratégia única e dominante, baseado em média móvel e também em definição de suportes e resistências por meio de Canal Keltner, que pode ser configurado em máximo/mínimo ou por indicador ATR.

Os trades podem ser configurados para serem conforme tendência ou em reversões/repiques de movimentos, resultando em flexibilidade na definição de estratégia de conta.

O sistema ainda considera um sistema de trail de média móvel, específico para cada tipo de movimento (tendência ou reversão/repique).

Os ganhos - takeprofit e stoploss - são fixos ou se alteram conforme dinâmica do sistema trail.

Pode-se configurar também horários de trades, metas de perdas e lucros do dia, bem como funções daytrade, ordens apenas compra e ordens apenas venda.

Robô configurado para WIN, M1.

Ativos recomendados: WIN (miniíndice), WDO (minidólar).

Timeframes recomendados: M1, M3, M5, M10, M15.

Atenção: Mudar parâmetros BR1 para BR para avaliação no testador de estratégia.