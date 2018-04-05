Golden Scalper M15
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- Version: 1.2
- Activations: 5
Nome do Produto: Golden Scalper M15
Descrição:
O Golden Scalper M15 é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no par XAU/USD, utilizando gráficos de 15 minutos (M15). Ele aplica uma combinação de indicadores técnicos para identificar oportunidades de entrada e saída, oferecendo uma abordagem equilibrada entre risco e retorno, com foco na eficiência das operações.
Características de Operação:
• Por Moedas: XAU/USD
• Período: M15
• Indicadores Utilizados: RSI, DeMarker, RVI Signal
• Gestão de Risco: Configurações intuitivas de Stop Loss e Take Profit
• Proteções de Entrada: Controle de spread máximo, número máximo de posições abertas e lotes permitidos
• Proteções de Conta: Limite de perda diária e níveis de capital mínimo e máximo
• Filtros de Notícias: Configurações para priorização de notícias, com tempos de espera antes e após eventos de impacto médio e alto
Vantagens e Características:
• Precisão nas Entradas: Utiliza uma combinação de indicadores técnicos para auxiliar na identificação de boas oportunidades de entrada no mercado.
• Flexibilidade de Parâmetros: Permite ajustes nos níveis de Stop Loss, Take Profit e parâmetros dos indicadores utilizados.
• Proteção Avançada: Oferece diversas proteções para minimizar riscos, como gestão de capital e filtros para evitar operar durante eventos de alta volatilidade.
• Estatísticas de Desempenho: Apresenta estatísticas para monitorar e melhorar o desempenho do robô.
O Golden Scalper M15 oferece uma personalização completa, com configurações avançadas para otimização das entradas. Para mais informações ou suporte, entre em contato diretamente pelo sistema de mensagens. O Golden Scalper M15 oferece uma personalização completa, com configurações avançadas para otimização das entradas. Para mais informações ou suporte, entre em contato diretamente pelo sistema de mensagens.