Nome do Produto: Golden Scalper M15





Descrição:

O Golden Scalper M15 é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no par XAU/USD, utilizando gráficos de 15 minutos (M15). Ele aplica uma combinação de indicadores técnicos para identificar oportunidades de entrada e saída, oferecendo uma abordagem equilibrada entre risco e retorno, com foco na eficiência das operações.





Características de Operação:





• Por Moedas: XAU/USD

• Período: M15

• Indicadores Utilizados: RSI, DeMarker, RVI Signal

• Gestão de Risco: Configurações intuitivas de Stop Loss e Take Profit

• Proteções de Entrada: Controle de spread máximo, número máximo de posições abertas e lotes permitidos

• Proteções de Conta: Limite de perda diária e níveis de capital mínimo e máximo

• Filtros de Notícias: Configurações para priorização de notícias, com tempos de espera antes e após eventos de impacto médio e alto





Vantagens e Características:





• Precisão nas Entradas: Utiliza uma combinação de indicadores técnicos para auxiliar na identificação de boas oportunidades de entrada no mercado.

• Flexibilidade de Parâmetros: Permite ajustes nos níveis de Stop Loss, Take Profit e parâmetros dos indicadores utilizados.

• Proteção Avançada: Oferece diversas proteções para minimizar riscos, como gestão de capital e filtros para evitar operar durante eventos de alta volatilidade.

• Estatísticas de Desempenho: Apresenta estatísticas para monitorar e melhorar o desempenho do robô.





O Golden Scalper M15 oferece uma personalização completa, com configurações avançadas para otimização das entradas. Para mais informações ou suporte, entre em contato diretamente pelo sistema de mensagens. O Golden Scalper M15 oferece uma personalização completa, com configurações avançadas para otimização das entradas. Para mais informações ou suporte, entre em contato diretamente pelo sistema de mensagens.



