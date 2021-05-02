Expert Amazo DEMO

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EXPERT AMAZO DEMO   é um Expert Advisor projetado especificamente para negociar WIN (mini índice) e WDO (mini dólar) e para ser usado somente em contas DEMO. A operação é baseada na abertura de ordens utilizando alguns indicadores como Sars parabólicos, médias móveis, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc., trabalhando de acordo com 3 modalidades de estratégia, o AMAZO procura prever os movimentos do mercado com operações contra ea favor da tendência.        


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DEFINIÇÕES

  • Multiplicador de contratos -     Defina se você deseja ligar a estratégia Martingale   .
  • Quantidade de lotes -     Defina a quantidade de lotes com a qual deseja operar.
  • Margem para Operar   - Utilize -1000 para ativos da B3.
  • Ganho Máximo   -   Defina o ganho máximo DIÁRIO que você deseja.
  • Perda Máximo   -   Defina uma perda máxima DIÁRIA que o seu gerenciamento de risco permitir.
  • Hora Inicial de Operação -   Defina a hora inicial que AMAZO escolher um operar.
  • Minuto Inicial de Operação -   Defina o minuto inicial que o AMAZO iniciar para operar.
  • Hora Final de Operação -   Defina a hora em que o AMAZO irá encerrar suas operações.
  • Minuto Final de Operação -   Defina o minuto em que AMAZO irá encerrar suas operações.
  • Hora de Fechamento de Posições -   Defina a hora em que o AMAZO irá encerrar posições compradas / vendidas.
  • Minuto de Fechamento de Posições -   Defina o minuto em que o AMAZO irá encerrar posições compradas / vendidas.



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8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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Expert Amazo
Guilherme Geovanini Fraga
Experts
EXPERT AMAZO é um Expert Advisor projetado especificamente para negociar WIN (mini índice) e WDO (mini dólar). A operação é baseada na abertura de ordens utilizando alguns indicadores como Sars parabólicos, médias móveis, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc., trabalhando de acordo com 3 modalidades de estratégia, o AMAZO procura prever os movimentos do mercado com operações contra ea favor da tendência.        Entre em nosso Grupo de WhatsApp para receber as melhores configurações do Expert. G
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TraderDoctor
66
TraderDoctor 2025.02.08 19:40 
 

Qual a logica de se criar um EA que opera somente em conta DEMO?

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