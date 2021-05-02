Expert Amazo DEMO
- Experts
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- Version: 1.4
- Updated: 29 July 2021
EXPERT AMAZO DEMO é um Expert Advisor projetado especificamente para negociar WIN (mini índice) e WDO (mini dólar) e para ser usado somente em contas DEMO. A operação é baseada na abertura de ordens utilizando alguns indicadores como Sars parabólicos, médias móveis, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc., trabalhando de acordo com 3 modalidades de estratégia, o AMAZO procura prever os movimentos do mercado com operações contra ea favor da tendência.
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DEFINIÇÕES
- Multiplicador de contratos - Defina se você deseja ligar a estratégia Martingale .
- Quantidade de lotes - Defina a quantidade de lotes com a qual deseja operar.
- Margem para Operar - Utilize -1000 para ativos da B3.
- Ganho Máximo - Defina o ganho máximo DIÁRIO que você deseja.
- Perda Máximo - Defina uma perda máxima DIÁRIA que o seu gerenciamento de risco permitir.
- Hora Inicial de Operação - Defina a hora inicial que AMAZO escolher um operar.
- Minuto Inicial de Operação - Defina o minuto inicial que o AMAZO iniciar para operar.
- Hora Final de Operação - Defina a hora em que o AMAZO irá encerrar suas operações.
- Minuto Final de Operação - Defina o minuto em que AMAZO irá encerrar suas operações.
- Hora de Fechamento de Posições - Defina a hora em que o AMAZO irá encerrar posições compradas / vendidas.
- Minuto de Fechamento de Posições - Defina o minuto em que o AMAZO irá encerrar posições compradas / vendidas.
Planilha com todos os testes desde 15/06/2020: https://drive.google.com/drive/folders/1FKtzDGArL5_K73RaaKDCmDDu-3T_EhgC?usp=sharing
Qual a logica de se criar um EA que opera somente em conta DEMO?